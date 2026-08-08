पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर जगतार सिंह हवारा की बीमार मां की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए उनकी पैरोल की मांग की है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मानवीय और पारिवारिक आधार पर इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया है।

भगवंत मान ने अपने पत्र में लिखा है कि हवारा की मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे में मां की देखभाल के लिए हवारा को जेल से कुछ दिन की मोहलत दी जाए। हवारा उग्रवादी समूह बब्बर खालसा से जुड़ा था और पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में वह दोषी है। इसी केस में वह फिलहाल सजा काट रहा है।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की पंजाब सचिवालय के बाहर 31 अगस्त, 1995 हत्या कर दी गई थी। बेअंत सिंह उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे। बेअंत सिंह की हत्या में दिलावर सिंह नाम का शख्स भी शामिल था, जो आत्मघाती हमलावर के तौर पर वहां आया था। हवारा और बलवंत सिंह को इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि 2010 में हवारा की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया।

Punjab CM Bhagwant Mann writes to Punjab Governor Gulab Chand Kataria and appeals for the granting of parole to Jagtar Singh Hawara to care for his ailing mother. pic.twitter.com/a1hNZhVAho — ANI (@ANI) August 8, 2026

न्यायालय ने आदेश दिया था कि हवारा को पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होगा। वहीं बलवंत सिंह की फांसी की सजा को अदालत ने बरकरार रखा था। जगतार सिंह हवारा के लिए खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैरोल मांगने पर पंजाब में अगले कुछ दिनों में राजनीति भी तेज हो सकती है।

भारतीय जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देती है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू भी भगवंत मान पर कई बार खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप लगा चुके हैं।

पंजाब: ग्रेनेड हमला मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल से है संबंध

पंजाब पुलिस ने शनिवार को बताया है कि बटाला में पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक अगस्त को बटाला के अर्बन एस्टेट पुलिस चौकी पर हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों ही नाबालिग हैं। ग्रेनेड हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। पढ़ें पूरी खबर।