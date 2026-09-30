केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जापान जाने की राजनीतिक मंजूरी नहीं दी है। पंजाब सीएम मान 1 अक्टूबर को एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मैच देखने के लिए जापान जाने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र ने पंजाब सरकार से कहा कि इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन में मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण होगा।

पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ”उन्हें सुरक्षा कारणों से जाने की अनुमति नहीं दी गई है। एशियाई खेलों में किसी VIP की सुरक्षा संभालना एक चुनौती है। किसी की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। हमें यही बताया गया है।”

भगवंत मान के जापान दौरे की वजह

एशियन हॉकी फेडरेशन ने भगवंत मान को आइची-नागोया एशियाई खेलों में हॉकी प्रतियोगिता के आखिरी चरण के मुकाबले देखने के लिए आमंत्रित किया था। इस निमंत्रण में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के सेमीफाइनल और 2 व 3 अक्टूबर के फाइनल मुकाबले शामिल थे। भगवंत मान को बुधवार को जापान के लिए रवाना होना था।

इस यात्रा का संबंध पंजाब में होने वाली मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी था। यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होना है। एशियन हॉकी फेडरेशन ने कहा था कि मान और पंजाब का प्रतिनिधिमंडल जापान में बड़े अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियां देख सकता है। इससे पंजाब में होने वाले टूर्नामेंट की तैयारियों में मदद मिल सकती थी।

इस यात्रा का पंजाब के लिए खास महत्व भी था, क्योंकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 20 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी पंजाब से हैं।

ओलंपिक और ब्रिटेन-इजरायल दौरा

यह तीसरी बार है जब केंद्र ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित विदेश यात्रा को राजनीतिक मंजूरी नहीं दी है। अगस्त 2024 में विदेश मंत्रालय ने मान को पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मैच देखने के लिए जाने की मंजूरी नहीं दी थी। उन्हें 3 से 9 अगस्त तक पेरिस में रहना था। इस फैसले के बाद पंजाब की AAP सरकार और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक विवाद भी हुआ था।

जनवरी 2026 में केंद्र ने मान की ब्रिटेन और इजरायल यात्रा को भी राजनीतिक मंजूरी नहीं दी थी। यह दौरा प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेश जुटाने के लिए प्रस्तावित था। उस समय उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा भी उनके साथ जाने वाले थे। बाद में यह दौरा रद्द कर दिया गया।

हालांकि भगवंत मान आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्राएं कर चुके हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए जापान का दौरा किया था। इसके बाद वह निवेश से जुड़े कार्यक्रमों के लिए दक्षिण कोरिया भी गए थे।