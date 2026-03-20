पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को लुधियाना में टाटा स्टील के अत्याधुनिक ग्रीन स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। कहा जा रहा है कि यह प्लांट राज्य में सतत औद्योगिक विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

लगभग 3,200 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित यह प्रोजेक्ट हाई-टेक वैली में 115 एकड़ में फैला हुआ है। सीधे तौर पर यह प्रोजेक्ट 2,500 युवाओं को रोज़गार देगा। जमशेदपुर के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 0.75 मिलियन टन है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जोर देकर कहा कि पंजाब अवसरों की भूमि है, जहां हर तरह के व्यवसाय बिना किसी डर के फल-फूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कोई उद्यमी छोटा सा गली-मोहल्ले का व्यवसाय शुरू करे या टाटा स्टील जैसी बड़ी औद्योगिक इकाई, राज्य उसे अनुकूल वातावरण और मजबूत औद्योगिक आधार प्रदान करता है।

यह संयंत्र टाटा स्टील का भारत में दूसरा पुनर्चक्रण आधारित हरित इस्पात संयंत्र है, जो कार्बन उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने के लिए स्क्रैप आधारित तकनीक का उपयोग करता है। मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र के लिए टीएमटी बार का निर्माण करने वाला यह संयंत्र कंपनी की व्यापक डीकार्बोनाइजेशन रणनीति के अनुरूप है, जिसे वर्तमान में रोहतक और यूरोप में इसके परिचालन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस संयंत्र से सालाना 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपये तक का कर राजस्व सहित महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। राजकोषीय लाभ के अलावा, इस परियोजना से 2,500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। हालांकि, डायरेक्ट भर्ती तकनीकी पदों तक ही सीमित रहेगी। सरकार को परिवहन, रसद और स्थानीय लघु एवं मध्यम उद्यमों जैसे सहायक क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

इस दौरान, राज्य के उद्योग मंत्री संजीव अरोरा ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि हलवारा से दिल्ली के लिए उड़ान बुकिंग अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। इस कदम से लुधियाना के व्यापारिक केंद्र को आवश्यक हवाई संपर्क मिलने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

संयंत्र का स्क्रैप-आधारित उत्पादन की ओर बढ़ना राज्य के पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी विनिर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना न केवल स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती है, बल्कि उच्च-तकनीकी औद्योगिक निवेश के लिए पंजाब को एक पसंदीदा राज्य के रूप में स्थापित करती है।

पंजाब सरकार ने राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये क्यों मांगे?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये मांगेगी। सवाल यह उठता है कि भगवंत मान ने यह मांग क्यों की है? इसके पीछे मुख्यमंत्री मान ने तर्क दिया है कि राजस्थान ने साल 1960 से अब तक पंजाब से 18000 क्यूसेक पानी लिया है और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया है। पढ़ें पूरी खबर।