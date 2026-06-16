अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को ‘पंथ का दोषी’ (सिख धर्म का दुश्मन) घोषित किया है। अब इस मामले पर भगवंत मान ने सफाई दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा पलटवार करते हुए अकाल तख़्त के अधिकारियों पर राजनीतिक हितों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया।

विवाद पर सफाई देते हुए भगवंत मान ने कहा, “हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब के ‘जत्थेदार’ ने एक खास वीडियो के आधार पर मेरे बारे में कुछ बयान दिए और कहा कि वह वीडियो AI से बना हुआ या उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जब मुझे अकाल तख्त साहिब बुलाया गया, तो मैंने साफ़ किया कि उस वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं हूं और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की शक्ल मुझसे बिल्कुल नहीं मिलती। फिर भी मुझे हैरानी होती है कि इतने ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठे लोग अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर झूठा प्रचार कर रहे हैं और सिर्फ़ मुझे बदनाम करने के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं।”

धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा- भगवंत मान

भगवंत मान ने कहा, “धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हालाकि मैं श्री अकाल तख्त साहिब को सर्वोच्च मानता हूं, लेकिन पूरी ‘संगत’ अच्छी तरह जानती है कि वहां राजनीतिक कारणों से नियुक्त किए गए लोग किस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं। इसलिए मैं उस वीडियो की सच्चाई को पूरी तरह से और साफ़ तौर पर नकारता हूं। मुझे बदनाम करने की कोशिशें, या यूं कहें कि अकाल तख्त साहिब में बैठे प्रशासकों के राजनीतिक आकाओं की ये ओछी हरकतें, बिल्कुल गलत हैं।”

‘पंजाब मेरे दिल में बसता है’

भगवंत मान ने कहा, “पंजाब मेरे दिल में बसता है। मैं राज्य के लिए दिन-रात काम कर रहा हूं। ये घिनौनी हरकतें राजनीतिक आकाओं के इशारे पर की जा रही हैं।जब उन्हें एहसास हुआ कि हमारी सरकार द्वारा लाए गए धार्मिक अपमान-विरोधी कानून को लोगों ने पसंद किया है, तो वे इसे पचा नहीं पाए क्योंकि वे खुद ऐसा कानून बनाने में नाकाम रहे थे। पहले, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और अकाल तख्त के पदाधिकारी सवाल उठाते थे कि सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं ला रही है। अब जब हमने ऐसा कर दिया है, तो वे इस पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनके फैसले हर दिन बदलते रहते हैं।”

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेताओं की ओर इशारा करते हुए भगवंत मान ने सिख धार्मिक अधिकारियों के फैसलों में निरंतरता की कमी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “गुरु नानक का नाम लेने वाली संगत जानती है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं और माफी कैसे दी जाती है। कुछ नेता अकाल तख्त के सामने आए और अपनी गलतियां मानीं, जिनमें प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना भी शामिल था। इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों को बाद में प्रमोशन दिया गया और चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिए गए। कुछ दिनों बाद, उन्होंने अपनी बात से इनकार कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।”

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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह संकेत दिया कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में नहीं बल्कि इस साल नवंबर में ही कराए जा सकते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में प्रस्तावित हैं। पढ़ें पूरी खबर