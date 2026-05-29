पंजाब में नगर निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को मतों की गिनती का काम चल रहा है। निकाय चुनाव के लिए 26 मई को वोटिंग हुई थी। मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आई थी और इसे लेकर विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा था।

मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट सहित आठ नगर निगमों के 1,896 वार्ड के अलावा 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। चुनाव में कुल 7,554 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 1,801 उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद कांग्रेस के 1,550, भाजपा के 1,316, शिअद के 1,251 और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 96 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा, चुनाव में 1,528 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं।

बड़ी संख्या में अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

निकाय चुनाव के नतीजों को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं।

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