पंजाब में नगर निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को मतों की गिनती का काम चल रहा है। निकाय चुनाव के लिए 26 मई को वोटिंग हुई थी। मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबर सामने आई थी और इसे लेकर विपक्षी दलों ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधा था।
मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट सहित आठ नगर निगमों के 1,896 वार्ड के अलावा 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग हुई थी। चुनाव में कुल 7,554 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 1,801 उम्मीदवार उतारे हैं, उसके बाद कांग्रेस के 1,550, भाजपा के 1,316, शिअद के 1,251 और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के 96 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा, चुनाव में 1,528 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं।
बड़ी संख्या में अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतदान केंद्रों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
निकाय चुनाव के नतीजों को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं।
Punjab Civic Body Election Result 2026 Live Updates: 7,554 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में
स्थानीय निकाय के चुनाव में कुल 7,554 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन चुनावों को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Punjab Civic Body Election Result 2026 Live Updates: आठ नगर निगमों के लिए हुई थी वोटिंग
26 मई को आठ नगर निगमों- मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट के साथ 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के कुल 102 स्थानीय निकायों के लिए वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में 63.94 प्रतिशत मतदान हुआ था।