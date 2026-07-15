प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 जुलाई को जालंधर जाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और जालंधर दोआबा क्षेत्र का केंद्र है। दोआबा क्षेत्र की राजनीति में राज्य की अनुसूचित जाति की 33.34 प्रतिशत (एक तिहाई) आबादी का दबदबा है। ऐसे में ये राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी तौर पर महत्वपूर्ण है।

जालंधर डेरा सचखंड बल्लान का भी घर है, जो रविदासिया समुदाय के सबसे प्रभावशाली धार्मिक केंद्रों में से एक है। इसकी दोआबा में महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक उपस्थिति है। रविदासिया समुदाय तक पहुंच पंजाब की चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गई है।

दोआबा की दलित आबादी निर्णायक

2011 की जनगणना के अनुसार, दोआबा की कुल 52.08 लाख आबादी में से 19.48 लाख (लगभग 37%) दलित हैं। दोआबा की दलित आबादी में से लगभग 11.88 लाख (लगभग 61%) रविदासिया समुदाय से हैं। दोआबा इलाके में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) ज़िले आते हैं। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों में से 23 इसी इलाके में आती हैं। यह जालंधर के बल्लन गांव में रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा डेरा (धार्मिक जगह) डेरा सचखंड का घर है।

दोआबा की 23 सीटों में से आठ सीटें (35 प्रतिशत) SC के लिए रिजर्व हैं। इनमें आदमपुर, करतारपुर, जालंधर वेस्ट, फिल्लौर (सभी जालंधर में), शाम चौरासी, छब्बेवाल (होशियारपुर में), बंगा (नवांशहर) और फगवाड़ा (कपूरथला में) शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोआबा में 10 सीटें जीतीं, AAP ने 9, जबकि SAD, BJP, BSP और एक-एक निर्दलीय को एक-एक सीट मिली।

हालांकि वर्तमान में जालंधर साउथ और छब्बेवाल उपचुनाव जीतने के बाद AAP के पास 12 सीटें दोआबा क्षेत्र की हैं। वहीं बंगा विधानसभा सीट से शिरोमणि अकाली दल विधायक डॉ. सुखविंदर सुखी AAP में शामिल हो गए।

पीएम मोदी का दौरा क्यों महत्वपूर्ण?

पीएम मोदी इस साल की शुरुआत में गुरु रविदास की जयंती के मौके पर डेरा सचखंड बल्लान गए थे और जालंधर जिले के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास के नाम पर रख दिया था। साथ ही केंद्र ने इस साल डेरा प्रमुख संत निरंजन दास को पद्मश्री से सम्मानित किया। हालांकि डेरा पारंपरिक रूप से कहता रहा है कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के नेता समुदाय से जुड़ने के लिए रेगुलर तौर पर मंदिर जाते हैं।

रविदासिया वोटों पर बीजेपी की नजर

अपने दौरे को राजनीतिक महत्व देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जालंधर और वाराणसी के बीच एक नई ट्रेन सर्विस शुरू करेंगे जिसका नाम ‘श्री गुरु रविदास जी महाराज एक्सप्रेस’ होगा। वाराणसी को गुरु रविदास का जन्मस्थान माना जाता है और ये पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र है।

हर साल डेरा सचखंड बल्लान से जुड़े भक्त गुरु रविदास की जयंती मनाने के लिए जालंधर से वाराणसी जाते हैं। पारंपरिक रूप से बेगमपुरा एक्सप्रेस से ये यात्रा करते हैं। बीजेपी नेता इस प्रस्तावित नई ट्रेन सर्विस को रविदासिया समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व वाली जगह के साथ कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए एक तरह से अहम मानते हैं।

इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जालंधर कैंटोनमेंट में तैयारियां ज़ोरों पर हैं। पीएम मोदी इस दौरान अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 125 करोड़ रुपये में रेनोवेट किए गए 110 साल पुराने जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से पंजाब के चार स्टेशनों समेत देश भर के 75 दूसरे रेनोवेट किए गए रेलवे स्टेशनों को भी वर्चुअली समर्पित कर सकते हैं।

जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

बीजेपी नेताओं के मुताबिक, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर दोपहर करीब 3.50 बजे जालंधर में पंजाब आर्म्ड पुलिस (PAP) ग्राउंड पर उतरेगा। वहां से वे पास के जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन जाएंगे और उनके शाम करीब 4.30 बजे तक वहीं रहने की उम्मीद है। इस बीच पीएम मोदी एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे, जिसके करीब 40 से 45 मिनट तक चलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि रैली के लिए रेलवे स्टेशन के पास एक पंडाल बनाया जा रहा है।

रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हाल ही में स्टेशन पर इंतज़ामों का रिव्यू किया। जालंधर पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने भी सुरक्षा इंतज़ामों को देखने के लिए कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का दौरा किया।

दोआबा में बढ़त बीजेपी की रणनीति का हिस्सा

हालांकि यह दौरा अधिकारिक डेवलपमेंट और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है, लेकिन इसकी टाइमिंग और लोकेशन को पंजाब में बदलते राजनीतिक स्थिति से अलग करके देखने की उम्मीद नहीं है। बीजेपी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से असरदार दोआबा इलाके में आउटरीच बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है।

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आज पंजाब की राजनीति की चर्चा होते ही चंडीगढ़, 117 विधानसभा सीटें, किसानों के मुद्दे, नशा, रोजगार और मुफ्त योजनाएं जैसे विषय सामने आते हैं। लेकिन 1952 में जब स्वतंत्र भारत का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तब पंजाब का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग था। पढ़ें पूरी खबर



