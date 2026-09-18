100 से ज्यादा वाहनों के काफिले के साथ पंजाब BJP शुक्रवार से 13 दिवसीय ‘नशा मुक्त यात्रा’ शुरू करने जा रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपनी नशा विरोधी मुहिम को पूरे राज्य में राजनीतिक अभियान के तौर पर ले जाने की तैयारी में है।

इस यात्रा के तहत चार अलग-अलग यात्राएं एक साथ शुरू होंगी। ये पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से रवाना होंगी। चारों यात्राएं मिलकर करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी और पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों से गुजरेंगी।

कहां-कहां निकलेंगी यात्राएं

चारों यात्राएं 30 सितंबर को जालंधर में एक साथ समाप्त होंगी जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समापन रैली को संबोधित करने की उम्मीद है। पहली यात्रा को 18 सितंबर को पठानकोट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी यात्रा 19 सितंबर को फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रवाना करेंगी।

तीसरी यात्रा को 20 सितंबर को फाजिल्का से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं चौथी यात्रा 21 सितंबर को बठिंडा के तलवंडी साबो से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू करेंगे।

पंजाब BJP के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बलियावाल ने बताया, ”मुख्य नेता रथ में रहेंगे और स्थानीय जिलों के वाहन उनके पीछे चलेंगे।”

परिवारों ने साझा का आपबीती

यह यात्रा गुरुवार को चंडीगढ़ में आयोजित ‘मावां मांगदियां जवाब’ (माएं जवाब मांगती हैं) कार्यक्रम के बाद शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम में पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से नशे की लत और नशे से हुई मौतों से प्रभावित 50 से ज्यादा परिवारों ने अपनी आपबीती साझा की।

पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप देगी। उन्होंने कहा, ”यह ऐसा दर्द है जिसे सहना या बर्दाश्त करना मुश्किल है। आज पंजाब के हर घर तक यह दर्द पहुंच चुका है।”

कार्यक्रम में परिवारों की ओर से साझा किए गए अनुभवों में राज्य में नशे की समस्या से निपटने में कथित लापरवाही का मुद्दा उठाया गया। अबोहर की रहने वाली एक मां जिनके बेटे की नशे की लत के बाद मौत हो गई। उन्होंने कहा, ”हम अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमें मुफ्त की योजनाएं नहीं चाहिए, हमें चिट्टे से आजादी चाहिए।”

पंजाब BJP के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया कि जेलें नशा तस्करों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गैंगस्टरों को पार्टी में शामिल करने का भी आरोप लगाया। जाखड़ ने इसके लिए गुरप्रीत सिंह सेखों के AAP में शामिल होने का उदाहरण दिया और उन्हें गैंगस्टर से नेता बना व्यक्ति बताया।

चार यात्राएं और 4000KM वाला प्लान, 18 सितंबर से पंजाब में इस रणनीति पर काम करेगी बीजेपी

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटें कवर करने के लिए बीजेपी चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकालने जा रही है। पहली यात्रा का आगाज 18 सितंबर को होगा और चारों यात्राएं राज्य में कुल चार हजार किलोमीटर कवर करेंगी। पढ़ें पूरी खबर…