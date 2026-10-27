पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें केंद्र से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की गई। प्रस्ताव में पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक श्रद्धालुओं की बिना रुकावट पहुंच पक्का करने की अपील की गई। इस रास्ते को सिख समुदाय की आस्था और साझी धार्मिक विरासत का प्रतीक बताया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने यह प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार से पाकिस्तान सरकार से बात करने की अपील की गई ताकि गुरुद्वारा दरबार साहिब तक ‘संगत’ की सुरक्षित, बिना परेशानी और बिना रुकावट आवाजाही पक्की हो सके।

प्रस्ताव में मंदिर जाने के तरीकों को आसान बनाने और ज़्यादा श्रद्धालुओं को वहां मत्था टेकने लायक बनाने के उपायों की भी मांग की गई। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा मिसाइल हमलों के बाद से यह कॉरिडोर 7 मई, 2025 से बंद है। जुलाई में संसद में एक जवाब में केंद्र ने माना कि उन्हें सिख धार्मिक संगठनों से कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग मिली है। हालांकि सरकार ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा हालात तीर्थ यात्रा रूट को फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं देते हैं।

विदेश मंत्रालय का क्या है रुख?

अगस्त में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थ यात्रा पाकिस्तान में धार्मिक जगहों पर जाने वाले सिख जत्थों के लिए आपसी समझौतों के तहत जारी है, लेकिन मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सर्विस अभी भी बंद हैं।

‘सिखों की आस्था का मामला’

पंजाब विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “कॉरिडोर खोला जाना चाहिए। यह सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान के बीच का रास्ता नहीं है, बल्कि सिखों की आस्था का मामला है।”

प्रस्ताव में कहा गया है कि 1947 में हुए बंटवारे ने पंजाब की ज़मीन, लोगों और धार्मिक विरासत पर गहरे ज़ख्म छोड़े हैं, और बॉर्डर पार बने गुरुद्वारों में जाने की इच्छा श्रद्धालुओं में आज भी बनी हुई है। प्रस्ताव में लिखा है, “श्री करतारपुर साहिब सिर्फ़ दो देशों को जोड़ने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि सिख संगत की आस्था, गुरु साहिब के साथ उसके अटूट रिश्ते और बंटवारे के दौरान अलग हुए धार्मिक स्थलों से जुड़ी भावनाओं का प्रतीक है।”

कई विधायकों ने कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की

बहस में हिस्सा लेने वाले कई विधायकों ने कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि धार्मिक जगह से जुड़ी आस्था को देखते हुए श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया जाना चाहिए। बागी शिरोमणि अकाली दल के सदस्य मनप्रीत सिंह अयाली ने भी कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की।

इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए हरजोत बैंस ने कहा, “श्री करतारपुर साहिब एक पुल है जो सिख संगत को उस मिट्टी से फिर से जोड़ता है जहां हमारे गुरु साहिब चले थे।”

गुरुद्वारा, पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में स्थित इस जगह पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल बिताए थे। यह कॉरिडोर इसे गुरदासपुर ज़िले के डेरा बाबा नानक से जोड़ता है और भारतीय तीर्थयात्रियों को बिना वीज़ा के पाकिस्तान में इस पवित्र जगह पर जाने की इजाज़त देता है। हरजोत बैंस ने कहा कि गुरु नानक देव ने इंसानियत को बराबरी, सेवा, भाईचारे और ‘सरबत दा भला’ (सबकी भलाई) का संदेश दिया। उन्होंने आगे कहा कि पहले गुरु का संदेश धर्म, समुदाय और देश से कहीं आगे है। उनकी शिक्षाएँ इंसानियत को प्यार, मेलजोल, सहनशीलता और शांति का रास्ता दिखाती हैं।

हरजोत बैंस ने आगे कहा, “इस तरह करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खुला रखना धार्मिक आज़ादी, इंसानी रिश्ते और पंजाब की साझी विरासत के सम्मान का मामला है। कॉरिडोर से आने-जाने में पाबंदियों और रुकावटों से दुनिया भर में सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है और श्रद्धालुओं को ‘दर्शन’ से दूर रखा जाता है।” उन्होंने इस कॉरिडोर को आस्था, शांति, लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव और साझी विरासत के जीते-जागते प्रतीक के तौर पर खुला रखने के लिए लगातार और सच्चे प्रयासों की अपील की।

कब खुला था कॉरिडोर?

भारत और पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर, 2019 को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से पहले कॉरिडोर को चालू करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसका उद्घाटन 9 नवंबर, 2019 को हुआ था। इस व्यवस्था के तहत, सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्री तय प्रोसेस के तहत एक दिन की यात्रा कर सकते थे। अक्टूबर 2024 में इस एग्रीमेंट को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। कॉरिडोर इससे पहले सिर्फ़ एक बार मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक सस्पेंड रहा था, जब Covid-19 महामारी के बीच यात्रा रोक दी गई थी।

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पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पेरिस से लौटते वक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोककर रखा गया। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया गया। AAP ने इसे मुख्यमंत्री मान का अपमान बताया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…