Punjab Assembly: पंजाब विधानसभा से सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक पास, स्वर्ण मंदिर से होगा फ्री टेलीकास्ट

Punjab Assembly: SAD विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा, ‘गुरबाणी के सीधे प्रसारण पर एक चैनल का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए।

Punjab Assembly: पंजाब विधानसभा में बोलते मुख्यमंत्री भगवंत मान। (फोटो सोर्स: वीडियोग्रैब/ @BhagwantMann)

