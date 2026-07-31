पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने दलित समुदाय तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। राज्य में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी दलित समाज में आने वाले रविदासिया समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं।

आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल भर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर एक कैलेंडर जारी किया है जबकि बीजेपी संत गुरु रविदास की शिक्षाओं और उनसे जुड़ी धार्मिक संस्थाओं पर केंद्रित अभियान चला रही है। पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और फरवरी, 2027 में गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाई जाएगी।

पंजाब सरकार गुरु रविदास के जीवन, शिक्षाओं और दर्शन पर केंद्रित जिला स्तरीय कीर्तन दरबार, शोभा यात्राएं, सेमिनार, व्याख्यान और विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वर्कशॉप का आयोजन करेगी। साथ ही, शिक्षण संस्थानों में निबंध लेखन, चित्रकला, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

पंजाब के गांवों में दिखाई जा रही डॉक्यूमेंट्री

7 जुलाई से पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में 100 से ज्यादा मोबाइल एलईडी वैन शुरू की। इनमें 30 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री में गुरु रविदास के जीवन और उनके संदेश के बारे में बताया गया है। राज्य सरकार के अफसरों का कहना है कि इस दौरान 13,000 से अधिक गांवों में यह फिल्म दिखाई जाएगी।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ऐलान किया है कि गुरु रविदास के जीवन पर आधारित ड्रोन शो, मैराथन, साइकिल रैली, रक्तदान शिविर और अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। पंजाब सरकार डेरा सचखंड बल्लां के पास फरीदपुर में श्री गुरु रविदास बानी अनुसंधान केंद्र भी बना रही है।

बीजेपी क्या कर रही है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल एक फरवरी को गुरु रविदास प्रकाशोत्सव के मौके पर जालंधर में स्थित डेरा सचखंड बल्लां में पहुंचे थे और उन्होंने वहां डेरे में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीनों में दो बार दोबाबा आ चुके हैं।

17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर आए थे। यहां उन्होंने जालंधर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने और श्री गुरु रविदास यात्रा स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन जालंधर से वाराणसी तक जाती है और श्रद्धालुओं को गुरु रविदास के जन्मस्थान सीर गोवर्धनपुर ले जाती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया था।

1 अगस्त से कलश यात्रा निकालेगी बीजेपी

पंजाब बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष एसआर लाढर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गुरु रविदास की जन्मभूमि से पवित्र मिट्टी लाने के लिए सीर गोवर्धनपुर गए हुए हैं। लाढर ने कहा, “हम इस महीने के अंत तक पंजाब पहुंच जाएंगे और 1 अगस्त से कलश यात्रा शुरू करेंगे। पवित्र मिट्टी को 650 या उससे ज्यादा कलशों में रखा जाएगा और इन्हें हमारी जिला और मंडल इकाइयां पूरे पंजाब के गुरु रविदास मंदिरों और गुरुद्वारों में ले जाएंगी।”

पंजाब में सबसे ज्यादा है दलित आबादी

2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में लगभग 32% दलित आबादी है और यह भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। दोआबा के इलाकों (जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर) में दलित आबादी लगभग 37% तक है। दोआबा में डेरा सचखंड बल्लां रविदासिया समुदाय की सबसे प्रभावशाली संस्था है। इसके दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा और पंजाब में लगभग 15 लाख अनुयायी हैं।

कांग्रेस, अकाली दल की ओर से कोई ऐलान नहीं

कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने गुरु रविदास की 650वीं जयंती मनाने के लिए अभी किसी तरह के कार्यक्रमों का कोई ऐलान नहीं किया है लेकिन दोनों दलों के नेता रविदासिया समुदाय की ओर से आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग जरूर लेते हैं और डेरा सचखंड बल्लां में मत्था भी टेकते हैं।

कुछ दिन पहले बरनाला में जब सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो यह पंजाब में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। विपक्षी दलों ने इसे लेकर मान सरकार पर हमला बोला। यह साफ है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आने से पहले पंजाब की मान सरकार और बीजेपी, दोनों ही गुरु रविदास की 650वीं जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रहे हैं।

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पंजाब में फॉर्मेसी ऑफिसर्स भर्ती परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने का आरोप लगाया है और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।