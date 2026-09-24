पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को देर रात सुनवाई की। हाई कोर्ट ने यह सुनवाई तब की जब पंजाब सरकार की ओर से यह आरोप लगाया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के कार्यालय में चल रही छापेमारी के दौरान उसके वरिष्ठ अधिकारियों को हिरासत में लिया है।

जस्टिस संजय वशिष्ठ ने रात 10 बजे पंजाब सरकार की ओर से दायर हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि IAS अधिकारियों विकास गर्ग और संदीप रेही समेत GMADA के कई वरिष्ठ अधिकारियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि छापेमारी पिछले दो दिनों से जारी है और अधिकारियों को 22 सितंबर से अपने घर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जीएमएडीए कार्यालय में छापेमारी कर रही है।

सुनवाई के बाद अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को जीएमएडीए के परिसर और आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव विकास गर्ग के कार्यालय का दौरा करने के लिए एक वारंट अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।

वारंट अधिकारी को समग्र स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या जीएमएडीए के अधिकारियों या स्वयं संगठन के खिलाफ कोई आधारभूत अपराध दर्ज किया गया है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि परिसर में अगर कोई महिला अधिकारी बंधक या अवैध रूप से रोकी गई मिलती हैं, तो उचित समझे जाने पर उन्हें वहां से रिहा कराया जाए। वारंट अधिकारी को आज दोपहर 2 बजे तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

चंडीगढ़ पुलिस को आदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। अदालत का आदेश रात 10:42 बजे पारित किया गया। सूत्रों के अनुसार, वारंट अधिकारी सुबह 2:50 बजे जीएमएडीए परिसर में दाखिल हुआ और सुबह 5:45 बजे वहां से निकला।

अजीत भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, SC-ST एक्ट के मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को यूट्यूबर अजीत भारती को उनके खिलाफ SC-ST एक्ट के तहत दर्ज किए गए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह फैसला सुनाया और उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। पढ़ें पूरी खबर।