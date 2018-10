Amritsar Train Accident: पंजाब के अमृतसर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। रावण दहन देख रहे लोगों को तेज रफ्तार ट्रेन ने कुचल दिया। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है लेकिन चश्‍मदीदों का कहना है कि ट्रेन दुर्घटना में 200 लोग मारे गए हैं। इस दुर्घटना से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। प्रत्‍यक्षदर्शियों का दावा है कि रेलवे ट्रैक के बगल में कांग्रेस ने रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया था। पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्‍नी नवजोत कौर सिद्धू इस कार्यक्रम में बतौर मुख्‍य अतिथि शामिल थीं। बताया जाता है कि रावण दहन के बाद वह वहां मौजूद लोगों को संबोधित करने वाली थीं। इसके कारण वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा थे। बड़ी संख्‍या में लोग रेलवे पटरी पर जमा थे जो हादसे का शिकार बन गए। घटनास्‍थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि हादसे के बाद नवजोत कौर सिद्धू मौके से चली गईं। आक्रोशित लोगों का कहना है कि उन्‍होंने वहां मौजूद दुर्घटना पीड़ितों की सुध तक नहीं ली।

दुर्घटनास्‍थल पर मौजूद शख्‍स ने बताया कि कांग्रेस के स्‍थानीय नेताओं ने दशहरा उत्‍सव का आयोजन किया था। उनका आरोप है कि यह आयोजन प्रशासन की मंजूरी के बिना किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, स्‍थानीय पार्षद ने रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन किया था।

#WATCH Eyewitness at #Amritsar accident site says, “Congress had organised Dussehra celebrations here without permission. Navjot Singh Sidhu’s wife was the chief guest at the celebrations and she continued to give a speech as people were struck down by the train.” pic.twitter.com/rcsxbVxiB9 — ANI (@ANI) October 19, 2018

नवजोत कौर सिद्धू ने मीडिया से कहा, ”रावण का पुतला जला और मैं घटनास्थल से निकल गई। प्राथमिकता यह है कि घायलों का इलाज हो। दशहरे का जश्न वहां हर साल मनाया जाता है। जो लोग इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए।”

The effigy of Ravan was burnt&I had just left the site when the incident happened. Priority is to get the injured treated. Dussehra celebrations are held there every year. People who are doing politics over this incident should be ashamed : Navjot Kaur Sidhu,on #Amritsar accident pic.twitter.com/QEsjoEdzS3 — ANI (@ANI) October 19, 2018

रेल मंत्री पियूष गोयल ने कहा, ”अमृसर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, उसके लिए धक्का लगा है और बेहद दुखी हूं। पीड़ितों के परिवारों के लिए मेरी गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मेरी प्रार्थना है। रेलवे तत्काल राहत और बचाव अभियान चला रही है।”

Shocked and deeply saddened by the tragic train incident that occurred in #Amritsar. My heartfelt condolences to the families of the victims. I pray for the injured to recover quickly. Railways is conducting immediate relief and rescue operations, tweets Piyush Goyal (file pic) pic.twitter.com/t3gQHVytuD — ANI (@ANI) October 19, 2018

