आम आदमी पार्टी (AAP) के सासंद भगवंत मान मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार पर भड़क उठे। पत्रकार ने एक सवाल किया जिसका जवाब देने की बजाय वह पत्रकार पर ही आग बबूला हो उठे। इस दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों के सामने ही पत्रकार से हाथपाई करने की कोशिश की। बता दें कि यह पहला मौका नहीं जब आप सांसद का ऐसा बर्ताव सामने आया हो इससे पहले भी वह अपने बयानों की वजह से वह चर्चा में रहे हैं।

#WATCH Verbal spat between AAP MP Bhagwant Mann and a journalist, during a press conference in Chandigarh. pic.twitter.com/9csQthaODG

— ANI (@ANI) December 24, 2019