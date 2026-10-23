पंजाब में प्रदूषण की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और एनवायरमेंटलिस्ट बलबीर सिंह सीचेवाल ने अपनी ही पार्टी की सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं। लुधियाना के प्रदूषित बुड्ढा नाले की सफाई में लगातार आ रही बाधाओं से परेशान सीचेवाल ने कहा कि अगर वह इस नाले को साफ नहीं करा सकते, तो उनके राज्यसभा सांसद बने रहने का कोई मतलब नहीं है।

उनका यह बयान करीब दो साल से जारी सफाई प्रयासों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकलने पर उनकी निराशा को दर्शाता है।

बुड्ढा नाले की सफाई नहीं हुई तो सांसद बने रहने का क्या फायदा?

बलबीर सिंह सीचेवाल ने गुरुवार को लुधियाना स्थित ज्ञान अंजन अकादमी में भगत पूरन सिंह पर लिखी गई एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “अगर बुड्ढा नाला साफ नहीं होता, तो राज्यसभा सदस्य बने रहने का कोई मतलब नहीं है।”

हालांकि, सीचेवाल ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन उनके बयान ने पंजाब में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों और सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि सीचेवाल आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और पंजाब में भी उनकी ही पार्टी की सरकार है।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सीचेवाल ने कहा कि उन्होंने इस काम को बहुत उत्साह के साथ शुरू किया था, लेकिन अब उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वह यह काम नहीं कर सकते तो उन्हें सांसद नहीं बने रहना चाहिए।

दो डेयरी क्लस्टर से रोजाना निकलता है 500 टन गोबर

बुड्ढा नाले में प्रदूषण की एक बड़ी वजह डेयरियों से निकलने वाला एनिमल वेस्ट है। लुधियाना के ताजपुर रोड और हैबोवाल स्थित डेयरी क्लस्टर में लगभग 38 हजार मवेशी हैं। इन डेयरियों से निकलने वाले गोबर और दूसरे वेस्ट का उचित निपटान नहीं होने के कारण नाले में प्रदूषण बढ़ रहा है।

लुधियाना नगर निगम के अधीक्षण अभियंता एकजोत सिंह के मुताबिक, इन दोनों डेयरी क्लस्टर से प्रतिदिन लगभग 500 टन एनिमल वेस्ट निकलता है। इसमें से करीब 160 टन अपशिष्ट के निपटान की समस्या बनी हुई है।

अधिकारियों के अनुसार, कुछ डेयरी संचालक गोबर को निर्धारित व्यवस्था के तहत संग्रह के लिए नहीं देते। इसके बजाय वे पानी से गोबर बहाकर नालियों में डाल देते हैं, जिससे वेस्ट सीधे जल निकासी व्यवस्था में पहुंच जाता है और प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी रहती है।

22 करोड़ रुपये का ठेका, फिर भी नहीं थम रहा प्रदूषण

एनिमल वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए नगर निगम ने जनवरी से तीन साल का ठेका दिया है। इस ठेके की कीमत करीब 22 करोड़ रुपये है। इसके तहत डेयरियों से गोबर एकत्र करने, उसका परिवहन करने और उचित तरीके से निपटान करने की जिम्मेदारी तय की गई है।

हालांकि, इस व्यवस्था की सफलता डेयरी संचालकों के सहयोग पर निर्भर करती है। ठेकेदार तभी गोबर उठा सकता है, जब डेयरी मालिक उसे अपने परिसर के बाहर संग्रह के लिए उपलब्ध कराएं। अधिकारियों का कहना है कि कुछ डेयरी संचालक इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं।

यही वजह है कि करोड़ों रुपये की योजना होने के बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी है। इस साल की शुरुआत में भी गोबर संग्रह की व्यवस्था को लेकर इसी तरह के गतिरोध की खबर सामने आई थी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 150 FIR

बलबीर सिंह सीचेवाल ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगभग 150 FIR दर्ज की गई हैं। इसके बावजूद नाले में गंदगी जाने का सिलसिला जारी है। नगर निगम अब डेयरियों में पानी की खपत पर भी नजर रख रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, कई डेयरी संचालकों ने पानी के मीटर नहीं लगाए हैं, जिससे उनकी वास्तविक खपत का आकलन करना मुश्किल हो रहा है।

सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर एकजोत सिंह के अनुसार, पानी से गोबर बहाने की वजह से खपत बढ़ती है। यदि डेयरी संचालक गोबर को संग्रह व्यवस्था के तहत सौंपें तो इस प्रेक्टिस को कम किया जा सकता है। नगर निगम अब पानी के मीटर लगाने से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है।

डेयरी संचालकों को स्थानीय नेताओं का संरक्षण मिलने का आरोप

नगर निगम के कुछ सूत्रों ने आरोप लगाया कि कुछ डेयरी संचालकों को स्थानीय नेताओं का समर्थन प्राप्त है। सूत्रों का दावा है कि कुछ नेता नहीं चाहते कि बुड्ढा नाले की सफाई का श्रेय बलबीर सिंह सीचेवाल को मिले। सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ डेयरियों से बड़े पाइपों के जरिए वेस्ट खुले तौर पर नालियों में छोड़ा जा रहा है।

इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बुड्ढा नाले के प्रदूषण की बड़ी वजह

बुड्ढा नाले में प्रदूषण की समस्या केवल डेयरियों तक सीमित नहीं है। इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला वेस्ट भी इसकी एक प्रमुख वजह है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के निपटान से जुड़े मामले राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में लंबित हैं। कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट को उपचारित करने के बाद छोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण से जुड़ा मुद्दा निगरानी के दायरे में बना हुआ है।

बुड्ढा नाले की सफाई के लिए नगर निगम, डेयरी संचालकों और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है। बार-बार होने वाली बैठकों, निर्देशों और कार्रवाई के बावजूद यदि प्रदूषण पर लगाम नहीं लगती तो सफाई अभियान की जमीनी प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

यह भी पढ़ें: टेकऑफ से चंद मिनट पहले सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट से उतारी गईं वीरमणि की बेटी, पिता के मामले में SIT कर रही पूछताछ

तमिलनाडु में नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण के कई मामलों का सामना कर रहे ग्रेनाइट कारोबारी आर. वीरमणि की बेटी को शुक्रवार दोपहर चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट से उतार लिया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।