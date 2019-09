Punjab Firecracker Factory: पंजाब के गुरदासपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। खबर है कि गुरदासपुर के बटाला इलाके की पटाखा फैक्ट्री में धमाके से करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद बताया जा रहा है कि मलबे में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं, इस हादसे में कई लोग जख्मी हो गए हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन समेत पुलिस के जवान पहुंचे चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक 14 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है।

मौके पर दमकल की गाड़िया भी मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम लगातार फंसे हुए लोगों की मदद में जुटी है। हालांकि अभी यह नहीं पता चल पाया है कि हादसे की वजह क्या है। फैक्ट्री के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है कि फैक्ट्री वैध थी या नहीं। फैक्ट्री में सुरक्षा के क्या मानक थे यह भी नहीं पता चल पाया है।

Gurdaspur: Fire breaks out at a fire-crackers factory in Batala; fire tenders present at the spot. More details awaited. #Punjab pic.twitter.com/bp5P5Xq88y

— ANI (@ANI) September 4, 2019