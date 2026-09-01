महाराष्ट्र के उजनी बांध में मछली पकड़ने के अधिकार का प्रस्तावित निजी ठेका और फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट रद्द करने की मांग को लेकर सोमवार को पुणे के इंदापुर तालुका स्थित पलसदेव गांव में सैकड़ों मछुआरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जिलों से पहुंचे मछुआरों ने उजनी जलाशय में उतरकर करीब दो घंटे तक ‘जल समाधि’ आंदोलन किया।

सुबह से ही पलसदेव स्थित उजनी बांध के कैचमेंट एरिया में मछुआरों की भीड़ जुटने लगी थी। आंदोलनकारियों की बैठक के बाद बड़ी संख्या में मछुआरे जलाशय के पानी में उतर गए। प्रदर्शन में महिलाओं की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। बाद में अधिकारियों की ओर से 15 दिनों के भीतर प्रशासन के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया।

उजनी बांध बनने के बाद मछली पकड़ने पर निर्भर हुआ समुदाय

महाराष्ट्र राज्या मच्छीमार संघर्ष कृति समिति के अध्यक्ष नंदकुमार नागरे ने कहा कि उजनी बांध के निर्माण के कारण हजारों लोगों की कृषि भूमि चली गई और उन्हें विस्थापित होना पड़ा। इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासी समुदाय के लोगों ने मछली पकड़ने को अपनी आजीविका का मुख्य साधन बना लिया।

नागरे के मुताबिक, पुणे, सोलापुर और अहिल्यानगर जिलों में करीब 30 हजार लोग सीधे या इससे जुड़े लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों के माध्यम से उजनी जलाशय में मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि निजी ठेका शुरू होने से स्थानीय मछुआरा समुदाय की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा।

रोजगार बचाने के लिए पानी में उतरे मछुआरे, उजनी बांध पर निजी ठेके और सोलर प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा (Photo Source: Express)

निजी ठेके को लेकर मछुआरों में नाराजगी

मछुआरा समुदाय का आरोप है कि उजनी जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार निजी संस्थाओं को देने की योजना से वर्षों से यहां मछली पकड़कर जीवनयापन कर रहे स्थानीय लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार स्थानीय समुदाय के पास ही रहना चाहिए।

कृति समिति के उपाध्यक्ष सीताराम नागरे ने कहा कि समुदाय की मांग स्पष्ट है, निजी फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट और फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट दोनों को रद्द किया जाए और स्थानीय लोगों को पहले की तरह मछली पकड़ने की अनुमति दी जाए।

फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से मछली पकड़ने पर असर की आशंका

मछुआरों के साथ स्थानीय लोगों ने उजनी बांध के कैचमेंट एरिया में प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी चिंता जताई। कुंभारगांव निवासी और बर्ड गाइड एवं सफारी सेवा चलाने वाले नितिन डोले ने कहा कि जलाशय में सोलर पैनल लगने से मछली पकड़ने के क्षेत्र सीमित हो सकते हैं और इससे मछुआरों की पकड़ और आय दोनों प्रभावित होने की आशंका है।

डोले ने यह भी कहा कि सोलर प्रोजेक्ट का असर क्षेत्र में फ्लेमिंगो और अन्य पक्षियों को देखने आने वाले पर्यटकों पर पड़ सकता है। उनके अनुसार, जलाशय में बड़ी संख्या में सोलर पैनल लगाए जाने से नावों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, जिससे बर्ड-वॉचिंग पर्यटन को भी नुकसान पहुंच सकता है।

निजी फिशिंग ठेके पर भड़के मछुआरे, उजनी बांध में किया ‘जल समाधि’ आंदोलन, सरकार से रखी बड़ी मांग (Photo Source: Express)

‘अभी शुरुआती चरण में हैं दोनों परियोजनाएं’

उजनी बांध प्रबंधन के डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नागनाथ खडतारे ने प्रदर्शन को लेकर कहा कि दोनों परियोजनाएं अभी शुरुआती चरण में हैं। उन्होंने बताया कि उजनी जलाशय में फिशरीज और अन्य एक्वाकल्चर गतिविधियों को विकसित करने के लिए मछली पकड़ने के अधिकार देने संबंधी प्रस्ताव मांगे गए हैं और इसके लिए ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ जारी किया गया है।

खडतारे के मुताबिक, यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए कमिश्नर कार्यालय भेजा गया है और अभी तक किसी संस्था या कंपनी का अंतिम चयन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को लेकर उद्योग विभाग के साथ एक एमओयू किया गया है, जिसके तहत जलाशय के निर्धारित क्षेत्र को परियोजना के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। हालांकि, यह परियोजना भी अभी शुरुआती चरण में है।

15 दिन में प्रशासन के साथ बैठक का आश्वासन

अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी आपत्तियों और मांगों पर चर्चा के लिए अगले 15 दिनों के भीतर प्रशासन के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

मछुआरा समुदाय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी बैठक में उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। ऐसे में उजनी जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार और प्रस्तावित सोलर परियोजना को लेकर आने वाले दिनों में विवाद और तेज होने की संभावना है।

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