पुणे पुलिस ने बिना इजाजत के फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन करने के आरोप में 23 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने रविवार को जंगली महाराज (JM) रोड पर छत्रपति संभाजी गार्डन के पास फुटपाथ पर बिना इजाजत प्रदर्शन करने के आरोप में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यह प्रदर्शन इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद फ़िलिस्तीन (IPSP) ने जंगली महाराज (JM) रोड पर छत्रपति संभाजी गार्डन के पास फुटपाथ पर आयोजन किया था। इस मामले में डेक्कन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।

एक प्रदर्शनकारी घायल

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने न सिर्फ़ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की, जिससे एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस प्रदर्शन के लिए इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि PMC द्वारा आयोजित की गई फल और फूलों की एग्ज़िबिशन छत्रपति संभाजी गार्डन में हो रही थी और रविवार को कई लोगों के एग्ज़िबिशन देखने आने की उम्मीद थी।

अधिकारी ने आगे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर फुटपाथ पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी। IPSP ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा को फिर से बनाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस (BoP) बनाने के प्लान और इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का विरोध करने के लिए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। पुणे के अलावा, दिल्ली, पटना, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में भी विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी।

BoP का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी

IPSP के एक एक्टिविस्ट ने कहा, “ट्रंप का BoP एक US-लेड मैकेनिज्म है जिसे गाजा को लगभग पूरी तरह से तबाह करने के बाद कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही अक्टूबर 2025 में सीजफ़ायर की घोषणा के बाद इजरायल के हमलों में कई फ़िलिस्तीनी मारे गए। इसलिए हमने एक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जिसमें मांग की गई कि भारत सरकार BoP में शामिल होने के लिए ट्रंप के इनविटेशन को मना कर दे और PM मोदी का इज़राइल दौरा कैंसिल कर दिया जाए।”

सुबह करीब 11 बजे छत्रपति संभाजी गार्डन के पास फुटपाथ पर विरोध शुरू होने के तुरंत बाद, मौके पर मौजूद एक पुलिस टीम ने एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया और उन्हें डेक्कन पुलिस स्टेशन ले गई। IPSP की को-ऑर्डिनेटर स्वप्नाजा लिमकर ने कहा, “करीब पांच दिन पहले हमने पुणे सिटी पुलिस से प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगी थी। शुरू में बंडगार्डन पुलिस स्टेशन ने हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट करने की परमिशन देने से मना कर दिया। इसलिए हमने जे एम रोड फुटपाथ पर प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया और लोगों को रविवार सुबह इसमें शामिल होने के लिए बड़े पैमाने पर मैसेज भेजे। लेकिन पिछली रात डेक्कन पुलिस स्टेशन ने हमें बताया कि हमें परमिशन नहीं दी गई है। हमारे पास प्रदर्शन की जगह बदलने का टाइम नहीं था। इसलिए हम रविवार सुबह शांति से प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ बदसलूकी की। हमें इतनी बुरी तरह घसीटा कि एक एक्टिविस्ट घायल हो गया और हमारी महिला वॉलंटियर की साड़ी फाड़ दी गई। हमारा प्रदर्शन डेमोक्रेटिक तरीके से था। फिर भी पुलिस ने मुझ समेत 23 एक्टिविस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया है।”

दिशा स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन के वेदांत राठौड़ के कंधे में चोट लगी थी। उन्होंने कहा, “पुलिस ने प्रोटेस्ट को कुचल दिया और हमें हिरासत में लेते समय, पुलिस ने मुझे इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरा कंधा एक गाड़ी से टकरा गया और खून बहने लगा।” इस बीच शाम करीब 4 बजे, कुछ एक्टिविस्ट और उनके सपोर्टर पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे और डेक्कन पुलिस स्टेशन के गेट पर बैठ गए, और सुबह से हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत छोड़ने की मांग करने लगे।

डेक्कन पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

डेक्कन पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गिरीशा निंबालकर ने कन्फर्म किया कि 23 एक्टिविस्ट पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189 (2) (गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना), 190, 191 (गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होकर बल का इस्तेमाल), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (सरकारी कर्मचारियों द्वारा कानूनी तौर पर दिए गए आदेशों को न मानना) और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत J M रोड फुटपाथ पर बिना इजाज़त प्रोटेस्ट करने और पुलिस के लिखकर और बोलकर दिए गए निर्देशों को मानने से मना करने के लिए केस दर्ज किया गया है। गिरीशा निंबालकर ने कहा, "कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई।" हिरासत में लिए गए एक्टिविस्ट को शाम करीब 4.45 बजे रिहा कर दिया गया और उन्हें इस मामले की जांच के लिए 17 फरवरी को पुलिस स्टेशन में मौजूद रहने का नोटिस जारी किया गया। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) के सदस्य फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए पुलिस स्टेशन गए।

