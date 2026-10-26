पुणे में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पुणे मेट्रो की लाइन-3 का उद्घाटन 3 नवंबर को होने की संभावना है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दिन पुणे पहुंचने की संभावना कम बताई जा रही है।

ऐसे में उद्घाटन समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा सकता है। इस मेट्रो लाइन के शुरू होने से पुणे और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3 नवंबर से शुरू हो सकती है मेट्रो लाइन-3

पुणे मेट्रो लाइन-3 के संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (PMRDA) के एक अधिकारी के मुताबिक, उन्हें 3 नवंबर से लाइन-3 की शुरुआत की तैयारी करने के निर्देश मिले हैं। संभावना है कि इसी दिन यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा भी शुरू कर दी जाएगी।

लाइन-3 के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए PMRDA ने पुणे के श्री छत्रपति शिवाजी बालेवाड़ी स्टेडियम को 1 से 5 नवंबर तक बुक किया है। अधिकारी के मुताबिक, इन तारीखों में से किसी एक दिन कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। फिलहाल 3 नवंबर की तारीख सबसे संभावित मानी जा रही है। हालांकि, कार्यक्रम की अंतिम तारीख और इसमें शामिल होने वाले लोगों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

पीएम मोदी के वर्चुअली शामिल होने की संभावना

पहले चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को पुणे पहुंचकर मेट्रो लाइन-3 का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पहले बताया था कि प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है।

हालांकि, अब प्रधानमंत्री के पुणे दौरे की संभावना कम बताई जा रही है। ऐसे में वह दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर सकते हैं। फिलहाल PMRDA की ओर से कार्यक्रम के आयोजन और प्रधानमंत्री की भागीदारी को लेकर अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है।

कई नई मेट्रो परियोजनाओं की भी रखी जाएगी नींव

लाइन-3 के उद्घाटन के साथ पुणे में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की जा सकती है। इनमें नई मेट्रो लाइन और मौजूदा लाइनों का विस्तार शामिल है।

महामेट्रो के निदेशक अतुल गाडगिल के मुताबिक, प्रस्तावित कार्यक्रम में निम्नलिखित परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल हो सकता है:

खडकवासला से खराड़ी तक नई मेट्रो लाइन: इस रूट पर नई लाइन विकसित करने की योजना है।

रामवाड़ी से वाघोली तक विस्तार: मौजूदा लाइन-2 को आगे बढ़ाने की योजना है।

वनाज से चांदनी चौक तक विस्तार: इस रूट पर मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रस्ताव है।

नल स्टॉप से मानिकबाग तक कनेक्टिविटी: लाइन-2 और प्रस्तावित लाइन-4 को जोड़ने की योजना है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य पुणे के अलग-अलग इलाकों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। हालांकि, इनके शिलान्यास और आगे के निर्माण कार्य को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि होनी बाकी है।

जुलाई से तैयार है परियोजना, उद्घाटन में देरी पर उठे सवाल

मेट्रो लाइन-3 के उद्घाटन में देरी को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है। कांग्रेस नेता मोहन जोशी ने आरोप लगाया था कि परियोजना जुलाई से ही संचालन के लिए तैयार है, लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम के इंतजार में यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

उन्होंने कहा था कि मेट्रो सेवा तुरंत शुरू की जानी चाहिए और औपचारिक उद्घाटन बाद में भी किया जा सकता है। उनके मुताबिक, उद्घाटन समारोह के लिए सेवा शुरू करने में देरी करना उचित नहीं है। यह आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाया गया है। वहीं, लाइन-3 के संचालन की संभावित तारीख को लेकर अब 3 नवंबर पर नजरें टिकी हैं।

मेट्रो लाइन-3 का किराया जल्द होगा घोषित

PMRDA के एक अधिकारी के मुताबिक, मेट्रो लाइन-3 का किराया अगले कुछ दिनों में घोषित किया जा सकता है। किराया तय होने के बाद यात्रियों को इस रूट पर सफर करने के लिए खर्च की जानकारी मिल सकेगी।

फिलहाल पुणे मेट्रो के पहले चरण में लाइन-1 पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) से स्वारगेट तक और लाइन-2 वनाज से रामवाड़ी तक संचालित है। वहीं, लाइन-1 का PCMC से निगड़ी और स्वारगेट से कात्रज तक विस्तार करने का काम जारी है।

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पश्चिम बंगाल से राजस्थान के बीच रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है। संतरागाछी-खातीपुरा (जयपुर) एक्सप्रेस को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।