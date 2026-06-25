महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को केतन अग्रवाल की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया। केतन की हत्या पुणे के पास लोहागढ़ किले में 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने की थी। वहीं, इस मामले में आरोपी सिया गोयल की मां ने कहा कि अगर इस मामले में मेरी बेटी की भी गलती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने कहा, “अगर इस मामले में किसी की भी गलती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे इसमें मेरी बेटी ही क्यों न शामिल हो। अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे भी उसी जगह से फेंक देना चाहिए जहां केतन को फेंका गया था। परिवार को सिया और केतन की शादी से बहुत उम्मीदें थीं। बहुत सारी अपेक्षाएं थीं, बहुत प्यार था। केतन अग्रवाल के परिवार ने भी सिया को बहुत प्यार और स्नेह दिया। सभी रस्में अच्छे से चल रही थीं। उन्होंने सिया के जन्मदिन के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए थे।”
आरोपी की मां ने आगे कहा, “अगर सिया को कोई परेशानी थी या वह केतन से बात नहीं कर पा रही तो वे हमसे बात करती। सिया ने इस शादी को लेकर कभी कोई नाराजगी नहीं जताई। हम चेतन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सगाई के बाद से ही वह सिर्फ केतन से बात करती थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने अपराध करने के लिए सहमति दी होगी लेकिन अगर जांच में वह दोषी पाई जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।” पूजा गोयल ने बताया कि शादी के लिए उन्होंने उदयपुर में अनंत रिसॉर्ट बुक किया था। इसका खर्च 3 करोड़ रुपये था और हमें शादी पर 5 करोड़ रुपये खर्च करने थे।
सिया के पिता बोले- उनका बेटा हमारा भी था
वहीं, सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल ने कहा, “जो कुछ हुआ है वह बहुत दुखद घटना है। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना बेटा खो दिया है, उनका बेटा हमारा भी था। हम उसे बहुत प्यार करते थे। मैं उससे इतना जुड़ गया था कि ऐसा लगता था जैसे वह हमारा अपना बेटा हो। आज हमने एक प्यारे, होनहार और अच्छे लड़के को खो दिया। हम इससे बहुत दुखी हैं। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता।”
प्रवीण गोयल ने आगे कहा, “भविष्य के लिए हमारे बहुत सारे सपने थे। शादी उदयपुर में होनी थी। सिया ने कभी भी शादी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। जब से रिश्ता तय हुआ था, वह हमेशा खुश रहती थी। वह हमेशा केतन के बारे में बात करती थी। अगर उन्होंने केतन के माता-पिता ने हमें जरा सा भी बताया होता कि कुछ गड़बड़ है तो हम उनसे जरूर बात करते।”
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महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को केतन अग्रवाल की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया। पुणे के पास लोहागढ़ किले में तस्वीर लेते समय युवक की गिरने से मौत हो गई थी लेकिन बाद में पता चला कि उसकी हत्या केतन की मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने की थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें