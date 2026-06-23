इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह का ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। पुणे जिले के लोनावला के पास स्थित लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की मौत के पीछे उनकी मंगेतर का हाथ होने की बात सामने आई है। महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक केतन विशाल अग्रवाल की मौत के मामले में मंगलवार को सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने केतन की मंगेतर और उसके प्रेमी को केतन की हत्या करने और बाद में इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना 18 जून 2026 की है। शुरुआत में इसे लोहागढ़ किले से पैर फिसलने के कारण हुई दुर्घटना माना जा रहा था लेकिन पूरी जांच में यह एक सुनियोजित हत्या की साजिश निकली। पुणे जिले के गहुंजे निवासी 26 वर्षीय केतन अग्रवाल का रियल एस्टेट का फैमिली बिजनेस था। उनका शव 18 जून को लोहागढ़ किले के निकट एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने कहा था कि तेज हवाओं के बीच किले पर अपनी मंगेतर के साथ तस्वीरें खींचते समय केतन करीब 400 फुट गहरी खाई में गिर गए थे।

मंगेतर ने बताया- केतन का पैर फिसला और वह खाई में गिर गया

केतन की मंगेतर सिया गोयल ने लोनावला ग्रामीण पुलिस को बताया था कि किले में घूमने के दौरान केतन का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गए। इसके आधार पर पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि मौत की परिस्थितियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। उन्होंने कहा, “हमारी टीम ने वित्तीय विवादों और व्यक्तिगत संबंधों समेत विभिन्न पहलुओं से जांच की। इसी दौरान पता चला कि सिया गोयल का पुणे के कोंढवा निवासी चेतन बाबूलाल चौधरी (22) के साथ प्रेम संबंध था।”

केतन और सिया की शादी इसी साल होने वाली थी। दोनों परिवारों ने विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं और राजस्थान के उदयपुर में एक महल तक बुक कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने और चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई

अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश के तहत सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई। बाद में चेतन को भी वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मौत पर संदेह होने पर मोबाइल फोन रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की गई। जांच के दौरान कथित तौर पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे मामला संदेहास्पद हो गया।

संदेह के आधार पर स्थानीय अपराध शाखा ने सबसे पहले चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि केतन उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था इसलिए उसने और सिया ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि चेतन से मिली जानकारी के आधार पर सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक संदीप गिल ने बताया, “केतन के पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत के आधार पर लोनावला ग्रामीण पुलिस ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।” पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़ी सभी कड़ियों को जोड़ने, फॉरेंसिक सबूत जुटाने और इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की संभावित भूमिका की जांच के लिए पड़ताल जारी है।

यह भी पढ़ें: लखनऊ आगजनी ने प्रेमी जोड़े की जान ले ली

लखनऊ में सोमवार को लगी आग में 15 लोगों की जान चली गई, इनमें एक युवा जोड़े भी शामिल थे, दोनों का परिवार उनकी शादी कराने की योजना बना रही थी। पिछले हफ्ते, अनामिका समांता के माता-पिता कोलकाता से नीलेश कुमार के परिवार मिलने लखनऊ आए थे। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)