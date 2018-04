सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके में जवानों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके, इसके लिए पुणे के दंपती ने सराहनीय कदम उठाया है। दंपती ने अपने गहने बेचकर पैसे जुटाए। ताकि सियाचिन में 13 हजार फिट पर ऑक्सीजन प्लांट बन सके।उन्होंने सपने को पूरा करने के लिए सोने की चूड़ियों सहित अन्य गहने बेच डाले।

54 वर्षीय सुमेधा चिताडे एक स्कूल में शिक्षक हैं। उनके पति भारतीय वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कुछ वक्त के लिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के लिए काम किए। रिटायरमेंट के बाद दंपती ने फैसला किया कि वे जल्द सियाचिन में ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। ताकि दुनिया के सबसे कठिन मोर्चे पर मौजूद जवानों को सांस लेने में आसानी हो।

Couple in Pune has sold all their jewellery to construct an oxygen-generation plant for soldiers in Siachen. They say, ‘the oxygen level is very low there & so an oxygen plant is needed. We decided to set it up as it’s our duty to do something to help our soldiers’ #Maharashtra pic.twitter.com/49ACsBYLMF

