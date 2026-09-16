पुणे जिले के शिरूर के रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी जवान को एक लिंक पर क्लिक करना भारी पड़ गया। उन्होंने पेंशन वेरिफिकेशन (Pension Verification) के नाम पर आए एक WhatsApp मैसेज पर क्लिक किया और कमाई गंवा बैठे। पुलिस के मुताबिक, एक क्लिक के बाद उनके फोन पर लगातार OTP आने लगे और कुछ ही घंटों में उनके बैंक खातों से 28 लाख रुपये निकल गए।

पुलिस को शक है कि यह रिमोट-एक्सेस साइबर फ्रॉड का मामला है। व्हाट्सऐप पर आए मैसेज के जरिए रिटायर्ड जवान से एक APK फाइल डाउनलोड कराई गई। APK फाइल का इस्तेमाल ऐंड्रॉयड फोन में ऐप इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है।

पुलिस के मुताबिक, 11 सितंबर की सुबह रिटायर्ड जवान को एक अनजान नंबर से व्हाट्सऐप मैसेज आया। इसके बाद उन्हें ‘Pension Card Verification Retired Personnel’ नाम की फाइल का लिंक भेजा गया। रिटायर्ड जवान को लगा कि यह मैसेज उनकी आर्मी पेंशन से जुड़ा है। इसी भरोसे में उन्होंने लिंक पर क्लिक कर APK फाइल डाउनलोड की और उसे खोल दिया। इसके बाद उनके बैंक खातों से पैसे निकलने का सिलसिला शुरू हो गया।

कैसे होता है साइबर फ्रॉड

रिमोट-एक्सेस साइबर फ्रॉड में ठग लोगों से ऐसी ऐप डाउनलोड करवाते हैं। इसके लिए वे खुद को बैंक अधिकारी, बिजली या गैस कंपनी के कर्मचारी, सरकारी विभाग के अधिकारी या किसी भरोसेमंद संस्था का प्रतिनिधि बताकर लोगों को झांसे में लेते हैं। ऐप डाउनलोड होने और जरूरी परमिशन मिलने के बाद ठग फोन की स्क्रीन देख सकते हैं या डिवाइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे वे निजी जानकारी हासिल करने और बैंक से जुड़ी धोखाधड़ी करने में कामयाब हो सकते हैं।

पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, ”फाइल खोलने के कुछ ही देर बाद पीड़ित को एक दूसरे नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि वह वरिष्ठ नागरिक की पेंशन अकाउंट तैयार कराने में मदद करेगा। उसने पीड़ित से फोन चालू रखने को कहा। इसके बाद पीड़ित के मोबाइल पर कई OTP आने लगे। फोन करने वाले ने उससे कहा कि वह OTP किसी को न बताए।”

हालांक उसी दिन दोपहर बाद रिटायर्ड जवान को अपने पेंशन और सेविंग्स अकाउंट से हुए लेनदेन के मैसेज मिलने लगे। करीब तीन घंटे के भीत नौ अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए उनके खाते से 28.7 लाख रुपये निकल गए। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को इसकी जानकारी दी।

बेटी की मदद से उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) पर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक, शिरूर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रोजमर्रा की सेवाओं के नाम पर बनाया जाता है दबाव

रिमोट-एक्सेस साइबर फ्रॉड की शुरुआत जरूरी नहीं कि बैंक से जुड़े मैसेज से ही हो। ठग अक्सर रोजमर्रा की सेवाओं के नाम पर लोगों में जल्दबाजी और डर पैदा करते हैं। इसके बाद उन्हें APK डाउनलोड करने या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है।

मैसेज में दावा किया जा सकता है कि गैस कनेक्शन का KYC अपडेट करना जरूरी है, बिजली का बिल बकाया है या बिल नहीं भरने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। कई बार सरकारी दस्तावेजों या पेंशन से जुड़ी किसी जरूरी कार्रवाई के नाम पर भी ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं।

इसके बाद ठग पीड़ित को फोन कर खुद को संबंधित कंपनी या विभाग का कर्मचारी बताते हैं। वे पीड़ित को कोई ऐप इंस्टॉल करने, अपनी जानकारी भरने या फोन में कुछ खास परमिशन देने के लिए राजी कर सकते हैं। कई बार ठग OTP भी मांगते हैं और कहते हैं कि यह वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। इसी दौरान वे फोन या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।

APK फाइल से रहें सावधान

पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि WhatsApp, SMS या किसी अन्य अनजान मैसेज के जरिए भेजी गई ऐप को डाउनलोड न करें। खासकर तब जब भेजने वाला सामान्य ऐप स्टोर के बजाय किसी दूसरे तरीके से ऐप इंस्टॉल करने या फोन की असामान्य परमिशन देने के लिए कहे।

ध्यान रहे कि असली बैंक, कंपनी या सरकारी विभाग रोजमर्रा के बिल भुगतान या वेरफिकेशन के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भेजी गई अनजान APK फाइल इंस्टॉल करने को नहीं करते।