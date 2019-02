जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता हाशिम कुरेशी ने पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा हटाए जाने पर कहा है कि वह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और वहां के समर्थित आतंकी संगठन जैश की हिटलिस्ट में हैं। रविवार (17 फरवरी, 2019) को ये दावा उन्होंने एक अंग्रेजी न्यूज चैनल से किया।

उन्होंने कहा, “ये इंतकाम में सुरक्षा हटाई जा रही है, पर हमारा इस धमाके में कोई हाथ नहीं है। मसलन मीरवाइज या किसी और का इस विस्फोट में कोई हाथ नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद ने यह धमाका किया है। उसका और लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय पाकिस्तान में है। इन दोनों के सरगना वहीं हैं, सरकार जाए वहां और पकड़ लाए।”

कुरेशी के मुताबिक, “मैं आईएसआई और जैश की हिटलिस्ट में हूं।” देखें वीडियो-

I am on the hitlist of ISI and JeM: Hashim Qureshi, Separatist Leader | #HurriyatSecuritySnatched pic.twitter.com/2e49vfgWre

— TIMES NOW (@TimesNow) February 17, 2019