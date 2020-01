पुडुचेरी के मंत्री आर कमलकान्नन शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में सार्वजनिक बस से पहुंचे। दरअसल कॉपरेटिव पेट्रोल पंप ने बकाए बिल का भुगतान नहीं होने पर मंत्री जी की कार में पेट्रोल डालने से इंकार कर दिया था, जिसके चलते मंत्री जी को बस से कैबिनेट मीटिंग जाना पड़ा।

पुडुचेरी के मंत्री का बस में सफर करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है, जहां वह आम यात्रियों की तरह बस कंडक्टर से टिकट लेते दिखाई दे रहे हैं। बस में सफर के दौरान शायद किसी यात्री ने यह वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो काफी देखा जा रहा है।

#WATCH Puducherry Minister R Kamalakannan travelled by a bus to participate in a meeting after a Cooperative’s petrol station refused to fill fuel in his car in view of alleged pending dues from government departments. (3.1.20) pic.twitter.com/3UHbtJOdPH

— ANI (@ANI) January 4, 2020