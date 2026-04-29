केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी? इस सवाल का अभी हाल फिलहाल जवाब एग्जिट पोल के अनुमानों में लगाया गया है। एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रितक गठबंधन (NDA) की सरकार बनती हुई दिख रही है।

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, पुडुचेरी में एनडीए को 40 फीसदी वोट शेयर के साथ 16-20 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि, डीएमके और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 30 फीसदी वोट शेयर के साथ 6-8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 3-7 सीटें जाने की संभावना है।

वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पहली पसंद कौन है? इसको लेकर भी एक्सिस माय इंडिया ने सर्वे किया। इसके मुताबिक, पुडुचेरी में वर्तमान मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी लोगों की पहली पसंद हैं। वहीं, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता रंगास्वामी मुख्यमंत्री पद के लिए 42 फीसदी लोगों की पहली पसंद हैं।

बता दें, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। पुडुचेरी चुनाव के मतों की गिनती बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के साथ ही 4 मई को की जाएगी।

राज्य विधानसभा चुनाव 2026 में रिकॉर्ड 89.87 फीसदी मतदान हुआ था। 1964 में पुडुचेरी का भारत में विलय होने के बाद हुए पहले चुनाव से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। इस केंद्र शासित प्रदेश में 30 सदस्यीय विधानसभा है और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 16 सीटों की आवश्यकता होती है।

असम में कौन बनाएगा सरकार, जानिए क्या कहते हैं एग्जिट पोल के अनुमान

असम विधानसभा को लेकर एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ चुका है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, हिमंता बिस्वा सरमा एक बार फिर असम की बागडोर संभालेंगे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने असम में एनडीए को 88-100 सीट मिलने का अनुमान जताया है। जबकि, कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। पढ़ें पूरी खबर।