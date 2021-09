पुडुचेरीः बीजेपी को पहली बार मिला राज्यसभा सासंद, आखिरी दिन सभी पांच उम्मीदवारों के नामांकन रद्द

भाजपा उम्मीदवार एस. सेल्वागणपति सोमवार को पुडुचेरी से राज्यसभा की एकमात्र सीट पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। यह सीट छह अक्टूबर को खाली हुई थी। पुडुचेरी से भाजपा का पहली बार ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पहली जीत को ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि ये दक्षिण में भाजपा की धमक है।

नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि थी। नामांकन पत्रों की जांच में केवल सेल्वागणपति का नामांकन वैध पाया गया, जबकि पांच अन्य उम्मीदवारों ( सभी निर्दलीय) का नामांकन खारिज कर दिया गया। उनके पास प्रस्तावकों की आवश्यक संख्या नहीं थी। सेल्वागणपति 1962 के बाद पुडुचेरी से राज्यसभा के लिए दसवें सदस्य हैं। उन्होंने एआईएनआरसी के समर्थन से नामांकन दाखिल किया। यह पार्टी ही पुडुचेरी में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है।

महाराष्ट्र में पीछे हटी बीजेपी, कांग्रेस का रास्ता खुला

महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रजनी पाटिल का संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। मई में कांग्रेस सांसद राजीव साटव के निधन के बाद इस सीट पर उप चुनाव होना था। उनका कार्यकाल दो अप्रैल 2026 तक था । चार अक्टूबर को होने वाले उप चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि आज थी।

भारतीय जनता पार्टी ने इस उप चुनाव में संजय उपाध्याय को मैदान में उतारा था। अब चुनाव मैदान से उन्हें हटा लिया गया है। इसके बाद पाटिल के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता खुल गया है। इस सीट के लिए दो ही उम्मीदवार थे। उपाध्याय ने कहा कि राज्य में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से उम्मीदवार वापस लेने की अपील की थी। पार्टी के निर्देशानुसार मैने अपना पर्चा वापस ले लिया है। उम्मीदवारी वापस लिए जाने का फैसला प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में किया गया।

Historical – First Ever Rajya Sabha MP of BJP from Puducherry!

I congratulate S. Selvaganabathy Ji on being unanimously elected member of Rajya Sabha from Puducherry. I also congratulate @sarbanandsonwal Ji & @Murugan_MoS Ji for becoming RS members from Assam & MP respectively. pic.twitter.com/V8Dz7vgqcl

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 27, 2021