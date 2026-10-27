लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सुनहरी बाग स्थित आवास पर हाई-टी मीटिंग बुलाई थी। इसमें विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए थे। हालांकि, एक वामपंथी दल के सांसद इस बात से नाखुश हैं कि उनके दिए गए एक सुझाव का श्रेय उन्हें नहीं मिला।

यह सुझाव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक जन महाभियोग आयोजित करने के बारे में था। सूत्रों ने बताया कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह जन महाभियोग 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप लगे हैं। इसे लेकर वह विवादों के केंद्र में है।

राजनीतिक विरोध जारी रहेगा- राहुल गांधी

टी-पार्टी के दौरान हुई बातचीत में राहुल गांधी ने वहां मौजूद सभी नेताओं को सलाह दी कि अगर जरूरत पड़ी, तो उनकी पार्टियां और संगठन 24 घंटे के अंदर सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए तैयार रहें। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई और न्यायिक प्रणाली के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। उनकी अपनी भूमिका है। हमें उम्मीद है कि वे उस भूमिका को निभाएंगे। चाहे कुछ भी हो, कोई भी संस्था भूमिका निभाए या न निभाए, राजनीतिक विरोध जारी रहेगा, लोगों का विरोध जारी रहेगा और अंततः जीत होगी।”

राहुल गांधी ने कहा, “हमारा संकल्प है कि जिन लोगों ने यह किया है- मुख्य सूत्रधार पीएम मोदी, इसे लागू करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और अन्य लोगों को यह समझना होगा कि उन पर शिकंजा कस रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सभी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।”

राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि कोई अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे थे और देश में लोकतंत्र बहाल करने की इस लड़ाई में सभी एकजुट थे।

कौन-कौन नेता हुए शामिल?

बैठक में मौजूद नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, RJD नेता तेजस्वी यादव और मनोज झा, सपा के हरेंद्र मलिक, आनंद भदौरिया और मोहिबुल्लाह नदवी, JMM की महुआ माजी, AISA अध्यक्ष नेहा बोरा, CPI(M-L) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, CPI(M) के महासचिव एम ए बेबी, CPI के डी राजा और पी संतोष कुमार, ममता की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष और फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव जी देवराजन शामिल थे।

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सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होनी है और सुनवाई से ठीक पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें तीन हॉरिजॉन्टल सफेद निशान और एक लाल सीधी लकीर हैं, जो कि भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। तस्वीर के कैप्शन में “सत्यम् शिवम् सुन्दरम्” लिखा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…