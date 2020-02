पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में मंत्री शहरयार खान अफरीदी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पीटीआई है तब तक हाफिज सईद को कोई छू भी नहीं सकता। आतंकी हाफिज सईद साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टरमांइड और कुख्यात आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें इमरान खान के मंत्री सईद को ‘हीरो’ बताने हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो शहरयार कहते नजर आते हैं, ‘इंशाअल्लाह…जब तक हम असेंबली में हैं और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़िए, जो पाकिस्तान के लिए कलमा-ए-हक का साथ देगा, हम उसका साथ देंगे। ये हमारा ईमान है…।’

PTI Minister Shehryar Afridi promised Hafiz Saeed & group that as far as PTI is in power, no one can even touch them; Afridi declared Saeed a hero/part of PTI’s faith. Yesterday, Saeed convicted of terror financing. Afridi nowhere on scene & Hamza Abbasi hasn’t offered support. pic.twitter.com/vydhca2zFR

— Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) February 13, 2020