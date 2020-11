भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। 10 उपग्रहों को लेकर PSLVC-49 की सफल लॉन्चिंग की गई है यह भारत के रडार इमेजिंग सैटललाइट EOS01 और अन्य देशों के 9 उपग्रहों को लेकर रवाना हुआ है। EOS01 सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग भी हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ऐसा रडार उपग्रह है जिससे भारत धरती के चप्पे-चप्पे पर नजर रख सकेगा और किसी भी मौसम में यह कड़ी निगरानी करने में कामयाब होगा।

ISRO चीफ के सिवन ने कहा, इस महामारी के समये में भी इसरो ने काम किया है और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि ISRO के वैज्ञानिक अब भी इतने मन से काम कर रहे हैं। यह मिशन भारत और ISRO के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस ऐक्टिविटी वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकती। सभी इंजियनर को लैब में आना होता है।

WATCH ISRO launches EOS01 and 9 customer satellites from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota pic.twitter.com/2ifOeAYIpx

— ANI (@ANI) November 7, 2020