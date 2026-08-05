देश की कुल आबादी का एक-चौथाई से ज्यादा हिस्सा Gen Z (जनरेशन Z) का है। इसके बावजूद उनकी राजनीति में हिस्सेदारी बेहद सीमित है। पूरे देश में इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले सिर्फ 26 विधायक और सांसद हैं। इनमें लोकसभा के छह सासद और विभिन्न राज्यों के 20 विधायक शामिल हैं। यह स्थिति तब है, जब देश में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 साल है और Gen Z का एक बड़ा वर्ग इस आयु सीमा को पार कर चुका है।

1997 से 2012 के बीच जन्मे या 14 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को Gen Z कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार, 2026 में देश की कुल 142.6 करोड़ जनसंख्या में से 36.74 करोड़ लोग Gen Z के होंगे, जो कि 25.8% है। अकेले जनरेशन Z की 25 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.9% है। यानी चुनाव लड़ने के पात्र युवाओं की संख्या भी काफी बड़ी है।

इसके बावजूद संसद और विधानसभाओं में इस आयु वर्ग की मौजूदगी बेहद कम है। अगर आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष तक कर दी जाए तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 40 लोकसभा सांसद और 397 विधायक हो जाती है। यह आंकड़ा बताता है कि भारतीय राजनीति में अपेक्षाकृत युवा नेताओं की मौजूदगी तो है, लेकिन Gen Z की भागीदारी अब भी बेहद सीमित बनी हुई है।

लोकसभा में 6 सांसद

2024 में चुनी गई वर्तमान लोकसभा ने जनरेशन Z प्रतिनिधियों को सदन में प्रवेश करने का पहला अवसर प्रदान किया। कांग्रेस के पास जनरेशन Z सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा (3) है। उसके बाद सपा के दो और एलजेपी (आरवी) का एक सांसद है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जनरेशन Z सांसदों की संख्या दो-दो है, जबकि बिहार और राजस्थान में एक-एक सांसद है।

Gen Z सांसद

कौशांबी से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज (27) और यूपी के मछलीशहर से प्रिया सरोज (27), बीदर से कांग्रेस के सागर खंड्रे (28) और कर्नाटक के चिक्कोडी से प्रियंका सतीश जारकीहोली (29), और राजस्थान के भरतपुर से संजना जाटव (28) और बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी (रामविलास) की शांभवी (28) Gen Z सांसद में शामिल हैं।

ये छह सांसद 2024 में लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 98 Gen Z उम्मीदवारों में से विजेता थे, जो कि मैदान में उतरे कुल 8,360 उम्मीदवारों में से केवल 1.2% थे।

इन छह जनरेशन Z सांसदों में से चार महिलाएं हैं। चार कॉलेज स्नातक हैं और दो के पास स्नातकोत्तर डिग्री है। उनके चुनावी हलफनामों के अनुसार, प्रिया सरोज, खांद्रे और जाटव प्रशिक्षित वकील हैं, शांभवी के पास समाजशास्त्र में एमए की डिग्री है। जारकीहोली के पास एमबीए की डिग्री है और पुष्पेंद्र सरोज के पास लंदन विश्वविद्यालय से लेखांकन और प्रबंधन की डिग्री है। इन छह जनरेशन जेड सांसदों में से पांच स्थापित राजनीतिक परिवारों से आते हैं। केवल दलित सांसद जाटव ही ऐसे परिवार से नहीं हैं।

पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जबकि प्रिया सरोज के पिता सपा के मौजूदा विधायक और तीन बार के पूर्व लोकसभा सांसद हैं।

कांग्रेस के युवा पीढ़ी के सांसदों में खांद्रे के पिता ईश्वर कर्नाटक के मौजूदा विधायक, पूर्व राज्य मंत्री और पार्टी के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जबकि उनके दिवंगत दादा भीमन्ना चार बार विधायक और एक प्रमुख लिंगायत नेता थे। दूसरी कर्नाटक सांसद प्रियंका जारकीहोली, चार बार के मौजूदा विधायक सतीश जारकीहोली की बेटी हैं, जो प्रतिष्ठित जारकीहोली राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिसके सदस्य भाजपा में भी हैं।

एलजेपी (आरवी) सांसद शांभवी के पिता अशोक चौधरी बिहार की एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव हैं।

लोकसभा में 40 वर्ष या उससे कम आयु के 34 और सांसद हैं, जिससे 543 सदस्यीय सदन में 40 वर्ष से कम आयु के विधायकों की कुल संख्या मात्र 40 हो जाती है। इस आयु वर्ग में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा 10 सांसदों के साथ है। उसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पांच-पांच सांसद और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चार-चार सांसद हैं।

राज्यों में 20 विधायक

28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 4,131 विधायकों में से केवल 20 विधायक जनरेशन Z से संबंधित हैं। इनमें से छह अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित सीटों से और तीन अनुसूचित जनजाति (एसटी) से निर्वाचित हुए हैं। चूंकि जनरेशन Z के उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्य आयु 2022 में ही प्राप्त करते, इसलिए इनमें से अधिकांश विधायक पिछले दो वर्षों में चुने गए, जिनमें से अकेले 2026 में नौ विधायक चुने गए।

तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद सबसे ज्यादा चार जनरेशन Z विधायक हैं। इनमें से तीन सत्तारूढ़ टीवीके से और एक एआईएडीएमके से हैं। पश्चिम बंगाल में तीन विधायकों के साथ दूसरा सबसे अधिक जनरेशन Z विधायक हैं। ये सभी भाजपा से हैं, जबकि बिहार, मेघालय और तेलंगाना में दो-दो विधायक हैं। आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी और राजस्थान में एक-एक जनरेशन Z विधायक हैं। इन सभी राज्यों में अंतिम चुनाव 2023 और 2026 के बीच हुए थे।

पार्टीवार विश्लेषण में भाजपा पांच युवा पीढ़ी के विधायकों के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद कांग्रेस चार और टीवीके तीन विधायकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। युवा पीढ़ी के विधायकों वाली अन्य पार्टियों में तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके, आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी, बिहार में जेडी(यू), महाराष्ट्र में एनसीपी(एसपी) और मेघालय में दो क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इन सभी पार्टियों के एक-एक विधायक हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक निर्दलीय विधायक भी हैं।

20 जनरेशन Z विधायकों में से 16 कम से कम कॉलेज स्नातक हैं। जिनमें पांच स्नातकोत्तर शामिल हैं। एक के पास डिप्लोमा है, एक ने कक्षा 10 तक और दो अन्य ने कक्षा 12 तक पढ़ाई की है। नौ विधायक आरक्षित सीटों से चुने गए हैं (छह अनुसूचित जाति से और तीन अनुसूचित जनजाति से) और उनमें से आठ महिलाएं हैं।

इन 20 जेनरेशन Z विधायकों में से बारह राजनीति में नए हैं। जिनके पास पहले से कोई चुनावी अनुभव या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। जिनमें तमिलनाडु के विधायक धिलिपन जयशंकर (एक डॉक्टर), पश्चिम बंगाल के विधायक संतु पान (एक पूर्व पत्रकार) और बिहार की विधायक मैथिली ठाकुर (एक प्रमुख पार्श्व गायिका) शामिल हैं।

तमिलनाडु की नव निर्वाचित टीवीके सरकार में सबसे युवा मंत्री कीर्थना एस के पास चुनावी अनुभव नहीं है, लेकिन 2026 के चुनाव लड़ने से पहले वह I-PAC में राजनीतिक सलाहकार थीं। वहीं, रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान से निर्दलीय विधायक बनने से पहले छात्र नेता थे।

बाकी बचे आठ जनरेशन Z विधायक राजनीतिक परिवारों से आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं हरियाणा के विधायक आदित्य सुरजेवाला, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। महाराष्ट्र के विधायक रोहित पाटिल, जो पूर्व उपमुख्यमंत्री आरआर पाटिल के बेटे हैं और पुडुचेरी के विधायक विग्नेश कन्नन, जिनके पिता पूर्व लोकसभा सांसद और पुडुचेरी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पी कन्नन हैं। तेलंगाना में मैनाम्पल्ली रोहित, असम में तंजील हुसैन, ओडिशा में उपासना मोहपात्रा और मेघालय में दमनबैत लामारे जैसे कई अन्य विधायक भी पूर्व विधायकों के बच्चे हैं।

छत्तीसगढ़ में 40 वर्ष या उससे कम आयु के विधायकों का अनुपात सबसे ज्यादा

भारत भर में कुल 397 विधायक 40 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। जिनमें से 20 जनरेशन Z से संबंधित हैं। विधानसभा की कुल सदस्यता के अनुपात में छत्तीसगढ़ में 40 वर्ष या उससे कम आयु के विधायकों का अनुपात सबसे अधिक 35.6% है। इसके बाद तमिलनाडु में 20.9%, मेघालय में 16.7%, पश्चिम बंगाल में 15.7% और बिहार में 15.6% है। इन राज्यों में से तमिलनाडु और बंगाल में इस वर्ष नवीनतम चुनाव हुए, जबकि बिहार में 2025 के अंत में मतदान हुआ था। विधायकों की संख्या के हिसाब से तमिलनाडु में 40 वर्ष या उससे कम आयु के विधायकों की संख्या सबसे अधिक 49 है। इसके बाद बंगाल में 46, बिहार में 38, उत्तर प्रदेश में 37 और छत्तीसगढ़ में 32 है।

ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनावों तक देश की मतदान योग्य आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा जनरेशन Z का हो सकता है। हालांकि 2011 की जनगणना में 2029 के लिए आयु-वार अनुमान नहीं दिए गए हैं, लेकिन 2031 के अनुमानों के अनुसार, 19-34 वर्ष की आयु वर्ग की जनरेशन Z आबादी लगभग 26.3% होगी। इसके विपरीत, मिलेनियल्स 2031 में आबादी का 21.7% हिस्सा होंगे, जो 2026 में लगभग 22.2% था। 1980 या उससे पहले जन्मे लोगों सहित पुरानी पीढ़ियां, तब तक आबादी का 24% हिस्सा होंगी।

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