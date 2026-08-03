विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, बेरोजगार युवा और पेंशन के मामले से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाई की शुरुआत से ही भगवंत मान सरकार लगातार आंदोलन से जूझ रही है।

जुलाई में सफाई और बिजली विभाग के कर्मचारी, मनरेगा और आम आदमी क्लीनिक के कर्मचारी हड़ताल पर रहे।

भगवंत मान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सफाई सेवकों और सीवर मैन की हड़ताल रही। 8 जुलाई को पंजाब के 120 स्थानीय निकायों में सफाई सेवकों ने हड़ताल शुरू की। 22 जुलाई को जब बरनाला में प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो यह आंदोलन और तेज हो गया। हड़ताल की वजह से पंजाब में हर दिन लगभग 470 टन कूड़ा नहीं उठाया जा सका। इस दौरान सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और पंजाब के सबसे बड़े नगर निगम लुधियाना तक यह हड़ताल पहुंच गई।

सफाई सेवकों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान

हालात को देखते हुए पंजाब सरकार के मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सफाई सेवकों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया। सरकार ने सफाई सेवकों की तनख्वाह 14000 रुपए से बढ़कर 20,520 करने की घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से कुछ और वादे भी किए गए हैं।

इसी दौरान, 21 से 26 जुलाई तक पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 19 हजार से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे।

इस वजह से ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को मुश्किलों से जूझना पड़ा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने माना है कि इस वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को परेशानी हुई। राज्य सरकार ने कहा कि वह 15 अगस्त तक इस बारे में फैसला करेगी।

राज्य सरकार के सामने रखी 33 मांगें

बिजली विभाग के कर्मचारियों के नेता गुरप्रीत सिंह का कहना है कि उन्होंने राज्य सरकार के सामने 33 मांगें रखी हैं। इनमें 35,400 रुपये का वेतनमान लागू करना, पे स्केल घटाने वाला 2020 का आदेश वापस लेना, 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता देना, नियमित भर्ती करना और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करना शामिल है।

मनरेगा कर्मचारी भी कर रहे आंदोलन

भगवंत मान सरकार को मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल से भी जूझना पड़ा। मनरेगा कर्मचारी 1 जून से हड़ताल पर थे। वे पांच महीने का बकाया वेतन जारी करने और उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे थे। इस वजह से केंद्र सरकार की VB-GRAM-G योजना पंजाब में शुरू ही नहीं हो सकी और इसे 30 जुलाई तक टालना पड़ा।

पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा कर्मचारियों से बात की। चीमा ने कहा कि कर्मचारियों की सेवा शर्तों सहित कुछ और मुद्दों को सुलझा लिया गया है। दो हजार कर्मचारियों की कुछ और सही मांगों को स्वीकार कर लिया गया है।

इसके अलावा बेरोजगार सांझा मोर्चा के बैनर तले पिछले साल 25 दिसंबर से संगरूर में धरना जारी है। मोर्चा के सदस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरों का विरोध कर चुके हैं। मोर्चा की मांग है कि सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाए, खाली सरकारी पदों को भरा जाए।

आम आदमी क्लीनिक के कर्मचारी भी विरोध में उतरे

27 जुलाई को पंजाब के सभी 880 आम आदमी क्लीनिकों के डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लीनिकल असिस्टेंट एक दिन की हड़ताल पर रहे। इसी दौरान फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए।

संगरूर बना विरोध का केंद्र

पंजाब का संगरूर जिला विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। यह मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला भी है। कर्मचारी संगठन, युवा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां प्रदर्शन कर रहे हैं।

जून में पंजाब बिजली विभाग के कर्मचारियों, जुलाई में मनरेगा के और बरनाला में सफाई कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनाव से पहले किए वादों को पूरा नहीं किया है। ढिल्लों ने कहा कि अपना हक मांग रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले भवगंत मान सरकार उनकी कुछ मांगों को जरूर मान लेगी।

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पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक आमने-सामने आ गए हैं। संगरूर में हुई बैठक में दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पटियाला में हालात हाथापाई तक पहुंच गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।