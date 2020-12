समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारियों ने डायमंड हार्बर के पास रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की जहां से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला जा रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काफिले पर पत्थरबाजी भी की। बता दें कि नड्डा दक्षिण 24 परगना के दौरे पर हैं जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राज्य बीजेपीअध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ‘बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी की गई।’

बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि डायमंड हार्बर में उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई. वे दक्षिण 24 परगना की तरफ जा रहे थे। इस घटना के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि उसकी पार्टी के लोगों ने जेपी नड्डा के काफिल पर हमला किया है। जवाब में टीएमसी ने इन आरोपों को सिर से खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव हैं इसलिए बीजेपी की राज्य में सक्रियता बढ़ी है।

ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और टीएमसी में तनातनी देखने को मिलो हो। लंबे वक्त से पश्चिम बंगाल बीजेपी और टीएमसी के टकराव का केंद्र बना हुआ है। घटना पर बोलते हुए दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा में राज्य सरकार ने जानबूझ कर चूक की है। जिसके बाबत उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है।

West Bengal: Bricks hurled at the vehicle of BJP leader Deepanjan Guha at Diamond Harbour

Protestors also attempted to block a road from where BJP President JP Nadda’s convoy was passing. pic.twitter.com/1N2a0LYIW3

— ANI (@ANI) December 10, 2020