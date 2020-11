तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध फिलहाल कम नहीं हुआ है। दिल्ली और उससे आसपास के इलाकों में वे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ किया। उन्होंने इस दौरान कई मुद्दों का जिक्र किया। पीएम खेती, किसान, कृषि कानून और पराली पर तो बोले, मगर किसानों के प्रदर्शन पर वह खुलकर कुछ नहीं बोले।

हालांकि, उन्होंने तीन उदाहरण गिनाते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में किए गए किसानों के हित में हैं और इनसे तीन दिनों के भीतर उन्हें फसल की खरीद का पैसा मिल जाएगा। अगर ऐसा न हुआ, तो वह पेमेंट को लेकर शिकायत भी दे सकते हैं।

उधर, नीति आयोग के सदस्य (कृषि) रमेश चंद ने समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा को बताया, “आंदोलनकारी किसान नए कृषि कानूनों को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। इन नए कानूनों में किसानों की आय को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की क्षमता।”

चंद के मुताबिक, “जिस तरह से मैं इन प्रदर्शनरत किसानों को देख रहा हूं, उससे लगता है कि ये पूरी तरह से इन तीनों कानूनों को समझ ही नहीं पाए हैं। अगर इन्हें लागू होने दिया जाता है, तब कई राज्यों में किसानों की आय बढ़ने के मौके बढ़ सकते हैं।” उनकी यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में आई, जिसमें पूछा गया था कि क्या किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो सकती है?

PM के मन की बात कार्यक्रम की बड़ी बातेंः

मां अन्नपूर्णा की मूर्ति

राष्ट्रीय संग्रहालय वर्चुअल टूर

फूल, पक्षी और प्रकृति प्रेम

Jonas Masetti aka ‘Vishvanath’

न्यूजीलैंड में संस्कृत में शपथ

गुरुनानक देव 551वां प्रकाश पर्व

शिक्षा संस्थान और अल्युमनाई

श्री अरबिंदो

लोकल के लिए वोकल

खेती, किसान, कृषि कानून, पराली – 3 लोगों के उदाहरण

वैक्सीन, कोरोना के खिलाफ जंग

अंबेडकर पुण्यतिथि

सर्दी से सतर्क रहें

बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन तीनों बिलों – The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020; The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill, 2020; और Essential Commodities (Amendment) Bill 2020 को मंजूरी दे दी थी।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो