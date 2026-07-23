दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई कार्रवाई के कुछ दिनों बाद गुरुवार को नागपुर में संविधान चौक के पास विरोध प्रदर्शन के बाद 150 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। वे नारे लगा रहे थे और पिछली रात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में पोस्टर लिए हुए थे। पुलिस ने बताया कि आज हुए विरोध प्रदर्शन के लिए कोई औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी।

नागपुर उन भारतीय शहरों में से एक है जहां सोमवार को दिल्ली में संसद मार्च पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) की उस मांग के बाद शुरू हुए हैं जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफ़ा मांगा गया है। यह मांग कई परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक होने और उसके बाद छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं के कारण की गई है।

मुंबई में भी प्रदर्शन

मुंबई में भी कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। मुंबई पुलिस ने गैरकानूनी सभा और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 400 लोगों के खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज की हैं।

मुंबई में बुधवार को एक महिला को पुलिस वैन को रोकते हुए देखा गया है। वैन में उन प्रदर्शनकारियों को ले जाया जा रहा था जिन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप में प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था। दादर के शिवाजी पार्क के पास प्रोटेस्ट के दौरान रिया यादव नाम की युवती को चलती हुई पुलिस वैन को रोकते हुए देखा गया है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रिया हुडी और टोपी पहने बारिश में वैन को रोकती हुई दिखाई दे रही है। उसके वहां खड़े होने पर आसपास के कई लोग नारे लगा रहे हैं। बताया जाता है कि उसके इस कदम से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई में मदद मिली।

संसद की कार्रवाई ठप

पिछले तीन दिनों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल रही है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव गुरुवार को और बढ़ गया, जब दोनों पक्षों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, वहीं NDA में उनके साथियों ने सरकार की इच्छा के बावजूद इस विवादित मुद्दे पर चर्चा न करने के लिए विपक्ष की आलोचना की।

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संसद मार्च के दौरान घायल हुई एक युवती राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में वेंटिलेटर पर है। आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि युवती का नाम साक्षी है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

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