जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार (25 नवंबर) की सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में छह आतंकवादी मारे गए। इस दौरान एक सैनिक भी शहीद हो गए। श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया, “दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के करपान इलाके के हिपुरा बाटागुंड गांव में मुठभेड़ में छह आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान एक सैनिक नायक नजीर अहमद भी शहीद हो गए। मुठभेड़ स्थल से हथियार और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है।” इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यह दिख रहा है कि एनकाउंटर के दौरान स्थानीय प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षाबलों की गाडि़यों पर पथराव किया गया है। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि सुरक्षाबल के जवान अपनी गाडि़योंं से जा रहे हैं और चारो ओर से प्रदर्शनकारी पत्थर चला रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं।

#WATCH : Protesters pelt stones on the vehicles of security forces in Shopian following the encounter in Kapran Batagund area which concluded earlier today. 6 terrorists were neutralised and one Army jawan died in action. #JammuandKashmir pic.twitter.com/0YHX3sFAX9

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने आधी रात को क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं, जिससे अभियान मुठभेड़ में बदल गया। सुरक्षा बलों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। शोपियां के एसएसपी संदीप चौधरी ने एनकाउंटर को लेकर कहा, “6 आतंकी एनकाउंटर के दौरान मारे गए हैं। इनमें से 4 हिजबुल मुजाहिद्दीन और 2 लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। हिजबुल मुजाहिद्दीन और लश्कर ए तैयबा दोनों के जिला कमांडर मुठभेड़ में मारे गए। हमने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं।

6 militants have been killed, 4 of them belong to Hizbul Mujahideen & 2 to Lashkar-e-Taiba. Both the district commanders of HM & Lashkar have been killed. We’ve seized huge cache of arms, investigation is underway: SSP Shopian Sandeep Chaudhary on Shopian encounter earlier today pic.twitter.com/qP86AbMJG8

