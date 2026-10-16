Brij Bhushan Singh News: देश की राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी के लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के इशारे पर यह पूरा आंदोलन किया जा रहा है।

पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, “देखिए ये कोई अमेरिका में व्यापारी है, एलन मस्क। ये आंदोलन उसी के इशारे पर हो रहा है। ये हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब इस देश की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही है। इस देश में पहली बार एक मार्च निकाला गया सुप्रीम कोर्ट को धमकाने के नाम पर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये जो विदेशी हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर हमारे देश में व्यवसाय करना चाहते हैं, वो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं।”

#WATCH | Unnao, Uttar Pradesh: On CJP's ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Central Park, BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh says, "This entire movement is being orchestrated at his (Elon Musk) behest. It is a massive conspiracy against our nation. Our country is being compared to… pic.twitter.com/05Oqcy4U8H — ANI (@ANI) October 16, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी का लहरा दो तिरंगा मार्च

कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए आज शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च का आह्वान किया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से इस जमावड़े से दूर रहने की अपील की है और कहा है कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की बैठक

विरोध प्रदर्शन से पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की अध्यक्षता में नई दिल्ली क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेट्रो बंद करना फिलहाल कोई विकल्प नहीं है और इसे अंतिम उपाय के रूप में रखा गया है।

सेंट्रल पार्क में पहले कभी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, लेकिन गुरुवार को इसके गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर गेट नंबर 1 और 3 पर और सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे। नई दिल्ली के आसपास करीब 25000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा और मार्च के लिए अतिरिक्त 5000 कर्मियों को बुलाया गया है। सीपी के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक पालिका बाजार क्षेत्र के सामने कई बसें भी खड़ी थीं।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों ने पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बंद फाटकों और बैरिकेड्स को पार कर जंतर-मंतर में प्रवेश किया और वहां तिरंगा फराया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…