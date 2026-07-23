दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) समर्थक और छात्रों के समर्थन में गुवाहाटी के छात्र भी धरने पर बैठे हैं। पहली बार प्रदर्शन में शामिल हुए युवा छात्रों का धरना जारी है। प्रदर्शन में एक 10 साल की बच्ची और उसकी 75 साल की दादी भी हैं। साथ ही मणिपुर में तीन साल से चल रहे संघर्ष की गूंज भी सुनाई दे रही है। गुरुवार को गुवाहाटी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

गुरुवार को गुवाहाटी के चाचल में एक तय प्रोटेस्ट साइट पर हुए प्रदर्शन में ‘इंकलाब जिंदाबाद’, ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें’ और ‘वंदे मातरम’ के साथ ‘मणिपुर जिंदाबाद’ के नारे लगाए गए, जहां पुलिस और CRPF की भारी तैनाती थी।

प्रदर्शन करने वालों में अरुणाचल प्रदेश की 22 साल की बालो यामा भी थीं, जो गुवाहाटी में मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनने के लिए पढ़ाई कर रही हैं। यामा अपने कॉलेज के दूसरे छात्रों के एक ग्रुप के साथ आई थीं। उन्होंने कहा, “मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ दी और आज आई। हमारी मैडम ने हमें एक दिन की छुट्टी दी थी।”

यह उनका पहली बार किसी प्रदर्शन में शामिल होना था। उन्होंने कहा, “हर कोई इंसाफ़ चाहता है। मेरे कज़िन ने इस साल NEET दिया था और मैंने देखा कि छात्रों के लिए पेपर लीक जैसी किसी चीज से डील करना कितना मुश्किल होता है, जब उन्होंने सालों की तैयारी की हो और सोचा हो कि इससे वे पास हो जाएँगे। अगर इतनी बड़ी चीज़ होती है, तो शिक्षा मंत्री को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मैं और हमारे जैसे कई और लोग यही सोचते हैं कि बहुत हो चुका अन्याय। यह CJP या BJP के बारे में नहीं है। यह छात्रों के अधिकारों के बारे में है।”

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा

प्रदर्शन में ज़्यादातर युवा प्रदर्शनकारी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शामिल हुए। वहीं कुछ अपने परिवारों के साथ भी शामिल हुए। 41 साल की लीसा चौधरी अपने पति, अपनी 10 साल की बेटी और अपनी 75 साल की मां के साथ प्रदर्शन में थीं। लीसा चौधरी ने कहा, “वे आने वाली पीढ़ी हैं। वे जानना चाहते हैं, और उन्हें अभी के हालात के बारे में पता होना चाहिए। वह अभी क्लास 5 में है, और हम एजुकेशन को लेकर बहुत परेशान हैं इन पेपर लीक और प्राइवेट स्कूलों के खर्च को देखते हुए।

मणिपुर के लिए भी लगे नारे

प्रोटेस्ट की जगहों पर मणिपुर में चल रहे झगड़े की तरफ भी ध्यान था। लोग लैंड राइट्स एक्टिविस्ट प्रणब डोले की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनमें से एक 17 साल का विक्रमजीत था, जो गुवाहाटी में रहता है लेकिन असल में मणिपुर का है। उसने कहा कि वह दोनों मुद्दों को जुड़ा हुआ देखता है। विक्रमजीत ने कहा, “यह मांग जवाबदेही की है। मैं यहां मणिपुर में हिंसा के बारे में सरकार से जवाबदेही की मांग करने आया हूं, और जवाबदेही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग अब दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के साथ बात कर रहे हैं। सरकार ने मणिपुर को लंबे समय से किनारे कर दिया है।”

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