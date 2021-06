बढ़ी केंद्र की चिंताः लक्षद्वीप में घर-घर प्रदर्शन! तटों से लेकर समुंदर के भीतर तक तख्तियां ले विरोध कर रहे लोग

लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के द्वारा पस्ताव पास किए जाने के बाद से ही इलाके में तनाव बढ़ गया है। लक्षद्वीप के निवासी आज लक्षद्वीप प्रशासन और प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के खिलाफ 12 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं। प्रफुल्ल पटेल के नए प्रस्ताव के खिलाफ लक्षद्वीप के घर घर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं लोग समुद्र के भीतर जाकर भी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के कारण केंद्र की चिंताएं बढ़ने लगी हैं।

लक्षद्वीप में हर कोई अपने तरीके से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। बीच पर पोस्टर लगाकर, दुकानों के बाहर तख्तियां लगाकर, घर के बाहर चारपाई पर ही बैठकर और कई अन्य दूसरे तरीके से भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्षद्वीप के अलावा देश के दूसरे हिस्से में भी प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। इसी बीच लक्षद्वीप को लेकर 93 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है। नौकरशाहों ने अपने पत्र में लिखा कि ‘विकास’ के नाम पर वहां जो कुछ हो रहा है, वह बहुत ही परेशान करने वाला है।

Residents of Lakshadweep are on a 12-hour hunger strike today against the Lakshadweep administration and Administrator Praful Khoda Patel. The residents allege that the UT administration is implementing anti-people policies pic.twitter.com/9mIdjw1mWs

