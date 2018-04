गुजरात के सूरत में रविवार (8 मार्च) को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रेस वार्ता के दौरान उन पर काला कपड़ा डाला गया और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब एक मिनट के वीडियो में पत्रकारों के जवाब देने के लिए बैठे केंद्रीय मंत्री पर अचानक एक युवक काला कपड़ा डालता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ में कुछ और लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं। अठावले पर काला कपड़ा डालने वाला युवक यह कहते हुए सुना जाता है कि दलितों पर अत्याचार होते हैं और हमारे नेता राजनीति करते रहते हैं। बाद में प्रदर्शनकारियों को प्रेस वार्ता वाली जगह से खदेड़ दिया जाता है। रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एनडीए सरकार में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अठावले पर दलित उत्पीड़न के खिलाफ नाराजगी को लेकर काला कपड़ा डाला गया। रामदास अठावले भी दलित समाज से आते हैं।

Black flags and slogans against Ramdas athavale in his own press conference in Surat …In 97 athavale was beaten up at ramabai ambedkar nagar in Mumbai by angry mob for not standing by his people , mild version of that in this PC #DalitProtests pic.twitter.com/Qetu9gXcXI

