अमित शाह के खिलाफ नॉर्थ-ईस्ट में छह छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा, स्थानीय क्लबों ने भी दिया साथ

नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद में लाने की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा के दो दिन बाद गुरुवार को मणिपुर, नगालैंड और मेघालय में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। इम्फाल घाटी में बड़े पैमाने पर नागरिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्रों ने कड़ी सुरक्षा के बीच विरोध प्रदर्शन किया लेकिन राज्य के किसी भी हिस्से में अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।

प्रोटेस्ट मणिपुर पीपल अगेंस्ट सिटिजिन अमेंडमेंट बिल (MANPAC) द्वारा आयोजित किया गया था। राज्य में कई नागरिक संगठनों के समूह ने इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। राज्य के छह प्रमुख छात्रों के संगठनों ने भी इस विरोध का समर्थन किया। ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन (AMSU), डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर (DESAM), कंगलिपक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ कंगलिपक (SUK) और अपुनबा हिस्पनिपक माहेइरो सिंगपंगलुप (AIMS) इसमें मुख्य रूप से शामिल थे।

Manipur: Manipur People against Citizenship Amendment Bill (MANPAC), a conglomerate of several civil bodies in the state, organised a protest march against Citizenship Amendment Bill, in Imphal. Student bodies of Manipur also joined in the protest. (03.10.2019) pic.twitter.com/YKKKBdBTWg

