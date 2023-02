‘परीक्षा पे चर्चा’ पर नौ करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव

परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था और अभी तक ऐसे छह आयोजन किए गए हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ के अगले वर्ष होने वाले आयोजन पर खर्च को करीब छह फीसद बढ़ा कर नौ करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की परियोजना मंजूरी बोर्ड (पीएबी) की बैठक के कार्यवृत (मिनट्स) दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। परियोजना मंजूरी बोर्ड की बैठक के दस्तावेज के अनुसार, ‘परीक्षा पे चर्चा-2023’ का 27 जनवरी 2023 को आयोजन हुआ। इस पर करीब 8.50 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव किया गया जिसमें कर, परामर्शक कंपनी एडसिल की फीस, सेवा शुल्क आदि शामिल है। शिक्षा मंत्रालय ने 3.39 करोड़ की राशि को पहले ही मंजूरी दे दी थी। ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था और अभी तक ऐसे छह आयोजन किए गए हैं। परियोजना मंजूरी बोर्ड के कार्यवृत के अनुसार, वर्ष 2024 में होने वाले प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के आयोजन पर कर एवं अन्य मदों सहित करीब नौ करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगले वर्ष के आयोजन के लिए अग्रिम राशि के रूप में 3.60 करोड़ रुपए दिए जा

सकते हैं। शेष राशि कार्यक्रम के आयोजन के बाद जारी की जाएगी। इस प्रकार वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में परीक्षा पे चर्चा के आयोजन पर प्रस्तावित खर्च में करीब छह फीसद वृद्धि का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2023-24 में ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के लिए एडसिल की परामर्श फीस/सेवा शुल्क सात फीसद निर्धारित करने को भी मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, परीक्षा पे चर्चा-2023 में विद्यार्थियों सहित कुल भागीदारी कुल 38.8 लाख रही।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram