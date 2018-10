प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार (11 अक्टूबर) को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ की संपत्ति और बैंक डिपोजिट जब्त कर ली है। यह कार्रवाई आइएनएक्स मीडिया से संबंधित केस में की है। जब्त की गई संपत्ति में दिल्ली के जोर बाग स्थित घर, ऊंटी और कोडिकनाल स्थित बंगला, यूके स्थित आवास और बर्सिलोना की संपत्ति शामिल है। ईडी द्वारा की गई कार्रवाई बाद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह गलत है। मैं इस मामले में कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, “यह एक विचित्र ऑर्डर है। संपत्ति जब्त करने का जो निर्णय लिया गया है, वह कानून और तथ्यों पर अधारित नहीं है। यह सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने के लिए किया गया है। अपील और समीक्षा के बाद यह आदेश यह न्यायिक जांच के समक्ष कभी नहीं टिकेगा। मैं इस मामले में कानून की शरण लूंगा।”

A bizarre and outlandish ”Provisional Attachment Order” which is not based on law or facts but on crazy conjectures. This is meant only to grab ”headlines”. The ”order” will not withstand judicial scrutiny, review or appeal. Will approach the appropriate legal forum. https://t.co/96RwYiAglp

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) October 11, 2018