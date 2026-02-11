Ritu Tawde News: भारतीय जनता पार्टी की पार्षद रितु तावड़े बिना किसी विरोध के मुंबई की सिविक बॉडी, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की मेयर चुनी गई हैं और शिवसेना के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर चुने गए हैं। उनके मेयर बनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने अपना वादा पूरा करने का पोस्ट किया है।

विपक्ष, खासकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने BJP की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वह मराठी मेयर नहीं चाहती। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि मुंबई का मेयर मराठी, हिंदू और महायुति से होगा। देवेंद्र फडणवीस ने एक पोस्ट करके बताया है कि उन्होंने यह वादा निभाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “वादा निभाया! मुंबई का मेयर सिर्फ महायुति से होगा, सिर्फ हिंदू होगा और सिर्फ मराठी होगा।”

देवेंद्र फडणवीस ने और क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज एक बार फिर, शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी अलायंस के हमारे सदस्य मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं। मेयर के तौर पर रितु तावड़े और डिप्टी मेयर के तौर पर संजय घाड़ी दोनों अलायंस के दिग्गज हैं। एकनाथ शिंदे और मैंने इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लोगों को ध्यान में रखकर और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए लोगों से जो वोट मांगे थे, वे मुंबई के लोगों ने जो जवाब दिया है, उसके मुताबिक ही हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं खास तौर पर मेयर रितु तावड़े को बधाई देता हूं। उन्हें एक अनुभवी, असली मराठी चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने पहले भी मुंबईकरों के मुद्दों के लिए हमेशा एग्रेसिव स्टैंड लिया है। मुंबई के डेवलपमेंट प्रोग्राम महायुति सरकार ने शुरू किए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिये उनके जरिये बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा।

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हटाने पर ध्यान दिया जाएगा- तावड़े

पदभार ग्रहण करते हुए रितु तावडे ने दोहराया कि उनके कार्यकाल के दौरान शहर से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने एक मराठी महापौर का वादा किया था और आज मैं, एक मराठी, इस प्रतिष्ठित सदन में महापौर के रूप में पदभार ग्रहण कर रही हूं।”

तावडे ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, “हालांकि बीएमसी में मराठी भाषा विभाग है, फिर भी यह विभाग भाषा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास करेगा। निगम मराठी भाषा और कला को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। हम मराठी फिल्मों के लिए एक विशेष थिएटर भी बनाएंगे, साथ ही सभी थिएटरों का जीर्णोद्धार रवींद्र नाट्य मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा।” रितु तावड़े नहीं प्रभाकर संजीव पई थे BMC के पहले BJP मेयर, पढ़ें – 44 साल पहले कैसे भाजपा ने जीता था चुनाव