कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने रविवार को कहा कि देश में मुसलमान एक “संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण दौर” से गुजर रहे हैं और “सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है”, जिससे समुदाय के कुछ वर्गों में चिंता व असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में एक धार्मिक सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए मीरवाइज ने कहा कि मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की संपत्तियों को “नष्ट” किया जा रहा है और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमें बेआवाज लोगों की आवाज बनना होगा। फारूक ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना ऐसे समय में आ रहा है जब मुस्लिम जगत “गंभीर चुनौतियों” का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में हत्याएं जारी हैं… इसी तरह, अगर हम ईरान या पश्चिम एशिया की बात करें, तो वहां भी अशांति फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। यह चिंताजनक है। विभिन्न क्षेत्रों में मुसलमानों की पीड़ा बेहद दुखद है।

