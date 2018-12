प्रधानमंत्री कार्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी (पीआरओ) एवं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का यहां सोमवार को निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। निधन के बाद पीएम मोदी जगदीश ठक्कर के परिवार से मिले और सांतवना व्यक्त की। 72 वर्षीय ठक्कर पिछले कुछ समय से बीमार थे। उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अंतिम श्वांस ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक ऐसा बेहतरीन इंसान बताया, जो अपने काम से प्रेम करता था। मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ‘‘पीएमओ के पीआरओ जगदीश ठक्कर के निधन से बेहद दुखी हूं। जगदीश भाई वरिष्ठ पत्रकार थे और मुझे गुजरात तथा दिल्ली, दोनों जगह उनके साथ वर्षों तक काम करने का सुअवसर मिला। वह अपनी सादगी और मिलनसार व्यवहार के लिए पहचाने जाते थे।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि कई पत्रकार वर्षों तक जगदीश भाई के संपर्क में रहे होंगे। मोदी ने लिखा मैने गुजरात और दिल्ली दोनों स्थान पर उनके साथ काम करना आनंददायक था। वह अपनी सादगी और जोशीले नेचर के लिए जाने जाते थे।

Delhi: PM Narendra Modi met the family of late Jagdish Thakkar, the PRO in the PMO and expressed condolences on his demise. (Pictures source: PMO) pic.twitter.com/D1zWM4FMNg

ठक्कर ने पूर्व में कई वर्षों तक गुजरात के कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। मोदी ने कहा, ‘‘हमने एक बेहतरीन शख्स को खो दिया, जिन्हें अपने काम से प्रेम था और जिसे उन्होंने अत्यंत परिश्रम तथा लगन के साथ किया। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।’’

PM Narendra Modi: Extremely saddened by the demise of Shri Jagdish Thakkar, the PRO in the PMO. Jagdishbhai was a veteran journalist and I had the pleasure of working with him for years, both in Gujarat and in Delhi. He was known for his simplicity and warm-hearted nature. pic.twitter.com/QtExQWck8c

