संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों के ‘संसद चलो’ मार्च से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल खड़े किए। मानसून सत्र के सातवें दिन लोकसभा में प्रियंका गांधी ने एक ऐसी लड़की का जिक्र किया जो हिंसा का शिकार हुई और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ICU में भर्ती है।

उन्होंने सरकार से पूछा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को लाठी और पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी थी। उन्होंने कहा, “सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि पूरा देश पूछ रहा है क्या जरूरत थी, और किसने गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने 20 जुलाई को छात्रों पर लाठी, आंसू गैस, वॉटर कैनन, पैलेट गन और AK47 के इस्तेमाल की इजाजत दी?” साथ ही उन्होंने पूछा, “महिलाओं को क्यों मारा-पीटा गया, उनके कपड़े क्यों फाड़े गए?”

यह शर्मनाक है- प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने संसद में धर्मेंद्र प्रधान के शानदार स्वागत के बाद भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा, यह “शर्मनाक है (उनके साथ ऐसा बर्ताव करना) जैसे वह कोई सुपरस्टार हों”। ओडिशा से राज्यसभा MP प्रधान का BJP MPs ने तोहफ़े और ‘प्रधान ज़िंदाबाद’ के नारे लगाकर स्वागत किया, जबकि विपक्षी MPs ने ‘चोर, चोर, पेपर चोर’ जैसे नारे लगाए। प्रियंका ने कहा, “क्या आपको नहीं लगता कि यह शर्मनाक है? सभी ने देखा कि प्रधान ने किन हालात में इस्तीफ़ा दिया… लेकिन कल, पार्लियामेंट में, उनका ऐसे स्वागत किया गया जैसे वह कोई सुपरस्टार हों!”

प्रिंयका गांधी ने प्रह्लाद जोशी पर साधा निशाना

इसके बाद प्रिंयका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के नियुक्ति पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा नया शिक्षा मंत्री चुना है, जिन्होंने एक गर्भवती महिला के साथ रेप के दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई और खुशी भी जाहिर की। उन्होंने इससे देश की महिलाओं को क्या संदेश दिया। इस बयान पर संसद में हंगामा शुरू हो गया।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति

इसके बाद इस पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “यह संसद के भीतर चरित्र हनन के बराबर है और हम ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं करते। इन बयानों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें (प्रियंका गांधी) सदन से माफी मांगनी चाहिए।”

#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "At a time when they are saying that they are bringing in women's rights, women's reservations and they are putting women in the forefront…It's a very wrong message…I am going to authenticate. There is a video of that… https://t.co/FyXSHeYmpu pic.twitter.com/UYMXt1lDk6 — ANI (@ANI) July 28, 2026

अपने बयान के बाद प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से कहा, “ऐसे समय में जब वे कह रहे हैं कि वे महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के लिए आरक्षण ला रहे हैं और महिलाओं को आगे ला रहे हैं, यह बहुत गलत संदेश है। मैं इसकी पुष्टि करने जा रही हूं। उस समय का एक वीडियो है। मैं सही प्रक्रिया के साथ सब कुछ जमा करूंगी।”

प्रह्लाद जोशी ने आरोपों को किया खारिज

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आलोचना की और कहा कि उन्हें कुछ भी बोलने से पहले अपने बयानों की सच्चाई की जाँच कर लेनी चाहिए थी। प्रह्लाद जोशी ने इन आरोपों को गलत जानकारी बताते हुए खारिज कर दिया और झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

#WATCH | Reacting to the statement by Congress MP Priyanka Gandhi Vadra on him, Union Minister Pralhad Joshi says, "Priyanka ji should have authenticated her statements. Action should be taken regarding the misinformation being spread. Can one simply say anything and get away… https://t.co/FyXSHeYmpu pic.twitter.com/bvODiUTZZ3 — ANI (@ANI) July 28, 2026

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “प्रियंका जी को अपने बयानों की पुष्टि करनी चाहिए थी। गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई भी कुछ भी कहकर बच सकता है? मैं इन आरोपों को खारिज करता हूं। उन्हें पार्टी से निकाला जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।”

नेता प्रतिपक्ष ने प्रह्लाद जोशी को कहा घटिया इंसान

अपनी बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी के बयान पर समर्थन जताते हुए राहुल गांधी ने प्रह्लाद जोशी पर तीखा हमला किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को ‘सबसे घटिया किस्म का इंसान’ करार दिया। राहुल गांधी ने कहा, “भारत के शिक्षा मंत्री के तौर पर BJP ने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो बलात्कारियों का बचाव करता है। वह बेहद घटिया किस्म का इंसान है। जो व्यक्ति यह कहे कि बलात्कारियों को सुरक्षा की जरूरत है, उससे अधिक घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। आज भारत के शिक्षा मंत्री वही हैं। प्रधानमंत्री का यह रवैया अजीब है; उनकी कैबिनेट में इतने सारे लोग हैं, वे उनमें से किसी को भी चुन सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों को बचाता है। वाकई हैरान करने वाली बात है।”

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कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है, अभी भी बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें