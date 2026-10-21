कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे और राहुल गांधी के भांजे रेहान राजीव वाड्रा ने दिल्ली स्थित बिकानेर हाउस के प्रबंधन पर अपनी फोटो प्रदर्शनी से कई तस्वीरें हटाने का निर्देश देने का आरोप लगाया है। रेहान के मुताबिक, उनकी सोलो एग्जिबिशन ‘नो आइडिया इज फाइनल’ के उद्घाटन से ठीक पहले उन्हें कई आर्टवर्क हटाने के लिए कहा गया। इन तस्वीरों में दिल्ली में छात्रों और युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों को दिखाया गया है।

रेहान वाड्रा ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनी में शामिल तस्वीरों की विषयवस्तु पर प्रबंधन ने आपत्ति जताई थी। उनके मुताबिक, प्रदर्शनी शुरू होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले लगभग 50 प्रतिशत आर्टवर्क को हटाने के लिए कहा गया।

तिरंगे वाली तस्वीरें हटाने से रेहान का इनकार

रेहान वाड्रा ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि बिकानेर हाउस के मैनेजमेंट ने विरोध प्रदर्शनों को दर्शाने वाली तस्वीरों को ‘आपत्तिजनक’ बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को दिखाने वाली दो तस्वीरों को हटाने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि, रेहान ने इन तस्वीरों को हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “मैंने इनकार कर दिया है। मैं भारतीय ध्वज की तस्वीर नहीं हटाऊंगा।”

उन्होंने कहा कि एग्जिबिशन फिलहाल आंशिक रूप से जारी रहेगी, लेकिन जिन तस्वीरों को हटाने के लिए कहा गया है उन्हें प्रदर्शित करने के लिए वह किसी दूसरे स्थान की तलाश करेंगे। रेहान के मुताबिक, वह पूरी फोटो सीरीज को दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं।

उद्घाटन से ठीक पहले तस्वीरें हटाने पर जताई नाराजगी

रेहान वाड्रा ने अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रदर्शनी का डिटेल्ड प्रपोजल और लेआउट बिकानेर हाउस के मैनेजमेंट के साथ काफी पहले शेयर कर दिया था। ऐसे में उद्घाटन से एक दिन से भी कम समय पहले लगभग आधे आर्टवर्क को हटाने का अनुरोध करना अनुचित था।

उन्होंने लिखा कि मैनेजमेंट को प्रदर्शनी की योजना की जानकारी पहले से थी, इसलिए अंतिम समय में इतनी बड़ी संख्या में तस्वीरों को हटाने के लिए कहना सही नहीं था। रेहान के आरोपों के बीच फिलहाल प्रदर्शनी के कुछ हिस्से को ही दिखाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इस मामले में बिकानेर हाउस के मैनेजमेंट का पक्ष इन आरोपों के आधार पर स्पष्ट नहीं है।

दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों को कैमरे में उतारा

रेहान वाड्रा ने अपनी तस्वीरों के जरिए दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों के अलग-अलग दृश्यों को दर्ज किया है। उनकी तस्वीरों में राजधानी के मध्य हिस्सों में तनावपूर्ण माहौल, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते पुलिसकर्मी और विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों की गतिविधियां दिखाई गई हैं।

इन तस्वीरों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर भी शामिल है, जिसमें वह प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। रेहान की यह फोटो सीरीज ऐसे समय में सामने आई है, जब दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन

इन विरोध प्रदर्शनों में विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, प्रदर्शनकारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत किए जा रहे बदलावों को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं।

इन्हीं विरोध प्रदर्शनों को रेहान वाड्रा ने अपनी तस्वीरों के माध्यम से दर्ज किया है। अब उनकी प्रदर्शनी को लेकर उठे विवाद ने कला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक मंचों पर राजनीतिक विरोध से जुड़ी तस्वीरों के प्रदर्शन के सवाल को चर्चा में ला दिया है।

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव: गठबंधन में खास सीटों पर है कांग्रेस की नजर, सपा से शुरू हो चुकी है बातचीत

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ सीट-शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत उत्तर प्रदेश में कुछ खास सीटें मांगी हैं। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी ने यूपी में INDIA ब्लॉक के दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।