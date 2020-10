हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को डीएनडी फ्लाईओवर पर पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसी हंगामे में पुलिस एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पर लाठियां भांजने लगी तो प्रियंका गांधी उस कार्यकर्ता की ढाल बन गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसे काफी लोगों द्वारा देखा जा रहा है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी को पुलिसकर्मी हाथरस जाने से रोकने में जुटे थे। तभी कुछ पुलिसकर्मियों ने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को घेर लिया। जैसे ही प्रियंका गांधी ने यह देखा तो वह बैरीकेड को गिराकर भीड़ से निकलकर उस कार्यकर्ता के पास पहुंच गई और उसे पुलिस से बचाया। इसके बाद उस कार्यकर्ता को गाड़ी में बिठाया गया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उसका हालचाल पूछा।

बता दें कि काफी देर के हंगामे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को हाथरस जाने की अनुमति दे दी। हाथरस जाते समय रास्ते में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि “वो समझ नहीं पा रही हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है।”

उन्होंने कहा कि “सरकार का कर्तव्य है कि पीड़ितों की मदद करे, उन्हें समर्थन दें। इतना खराब हादसा हुआ है उनकी बेटी के साथ फिर भी अगर हम उन्हें समर्थन नहीं दे सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते तो किस काम की है सरकार?”

