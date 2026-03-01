अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनई की मौत हो गई। इसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने खामेनेई की मौत की निंदा की और इसे टारगेटेड हत्या बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का नाम लिए बिना, उन्होंने बहुत सारे बेगुनाह लोगों की मौत के लिए लीडरशिप की आलोचना की।

प्रियंका गांधी ने की हमलों की निंदा

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिडिल ईस्ट के प्रभावित देशों में सभी भारतीय नागरिकों को लाने की कोशिश करने की भी अपील की। प्रियंका गांधी ने कहा, “लोकतांत्रिक दुनिया के तथाकथित नेताओं द्वारा एक संप्रभु देश के लीडरशिप की टारगेटेड हत्या और बहुत सारे बेगुनाह लोगों की हत्या घिनौनी है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, चाहे इसका कारण कुछ भी बताया गया हो। यह दुखद है कि अब कई देश लड़ाई में घसीटे जा रहे हैं। दुनिया को शांति चाहिए और बेवजह की लड़ाइयों की नहीं। जो लोग इसकी ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें महात्मा गांधी की बातें याद रखनी चाहिए। आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मुझे उम्मीद है कि इजरायल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने के बाद हमारे प्रधानमंत्री प्रभावित देशों में सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे।”

राहुल ने सरकार से की ये अपील

शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था, “US-इज़राइल और ईरान के बीच तेज़ी से बढ़ती दुश्मनी बहुत चिंता की बात है। मिडिल ईस्ट में हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत और पहले से कदम उठाने की अपील करता हूं।”

भारत ने जारी की है एडवाइजरी

माना जा रहा है कि भारत हालात पर करीब से नज़र रख रहा है। मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों में भारतीय दूतावासों ने नागरिकों से सुरक्षित रहने और बेवजह बाहर जाने से बचने के लिए एडवाइज़री जारी की है।विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ईरान और इज़राइल में अपने समकक्षों से बात की है। उन्होंने तेज़ी से बिगड़ते हालात पर अपनी चिंताएं शेयर कीं और उन्हें अपने-अपने देशों के नेताओं से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा मिला। पढ़ें जब अयातुल्लाह अली खामेनेई भारत आए

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनई की मौत हो गई। इस हमले में ईरान के कई बड़े अधिकारियों की भी मौत हुई है। ईकश्मीर मुद्दे पर ईरान का रुख मिला-जुला रहा है। 1990 के दशक में ईरान ने एक बार कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ दिया था। पढ़ें पूरी खबर