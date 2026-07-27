कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है, अभी भी बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं।
प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में मीडियाकर्मियों के एक सवाल के जवाब में कहा, “हद हो गई है, इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है छात्रों के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह बिहार में, बंगाल में… ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सुना है कि जो लड़कियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन में गई थीं, उनमें से कई लोगों को फोन कर धमकाया जा रहा है कि उनकी बेटियां प्रदर्शन में शामिल क्यों हुईं। इसपर सवाल करते हुए कहा, “क्या मतलब है ये, क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं की जा सकती।”
डिंपल यादव और अन्य सांसदों ने भी उठाए सवाल
पैलेट गन और AK-47 के कथित इस्तेमाल पर अन्य सासंदों ने सरकार से सवाल किए। डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के शासन में छात्रों पर अत्याचार खत्म नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और अब बिहार में AK-47 के इस्तेमाल की खबर आ रही है। यह निंदनीय है, बीजेपी सरकार में लोगों की आजादी की भावना को कुचला जा रहा है।
कहां छिपे हैं गृह मंत्री? – केसी वेणुगोपाल
कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि गृह मंत्री कहां छिपे हुए हैं, उन्होंने लोकसभा में आना होगा और इस बात का जवाब देना होगा कि किसने बिहार में छात्रों पर AK-47 और दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत दी। लोगों को लग रहा है कि वे ही ये आदेश दे रहे हैं।
कांग्रेस के चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने सवाल किया, “क्या निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 का इस्तेमाल करना सही है? इसका सीधा जवाब है कि यह बिल्कुल गलत है। जब भी कोई विरोध-प्रदर्शन होता है, तो घोषणा की जाती है कि धारा 144 लागू है और प्रदर्शनकारियों को वह इलाका छोड़ देना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा, “अगर प्रदर्शनकारी नहीं हटते, तो वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग होता है। जब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, तभी सबसे वरिष्ठ अधिकारी फायरिंग का आदेश देते हैं। पिछले सोमवार को आपने निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया, और बिहार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कॉन्स्टेबल AK-47 लेकर प्रदर्शनकारियों का पीछा कर रहा है – यह अमानवीय है।”
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पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिना कांग्रेस नरेंद्र मोदी सांस भी नहीं ले सकते, वे नेहरू से शुरू करते हैं नंदन नीलेकणी तक आ जाते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।